Gyorsan romló forint – hogyan kerülhetjük el az euró árfolyamváltozásból származó veszteséget?

A bankközi devizapiac a világ összes kereskedési rendszere közül is a leghatékonyabban működő tőzsde, hiszen ahogyan a Föld forog, ‘kénytelen’ napi 24 órában nyitva tartani, mert bárhol és bármikor szüksége lehet egy piaci szereplőnek dollárra, euróra, kínai jüanra, vagy éppen magyar forintra. A modern információs technológiai infrastruktúrák használatával akár a legkisebb vállalati szereplők is költséghatékonyan és kellő sebességgel tudnak piacra lépni, így mindenki számára hasonlóan széles információs bázis áll valós időben rendelkezésre.

A devizapiac hektikus – mitől tart egy vállalkozás, mik a félelmei?

A devizapiac 0-24 órás mozgásában folyamatosan benne van a kockázat is: mennyi lesz az árfolyam holnap? És vajon mennyi lesz az árfolyam 2 hét vagy épp 6 hónap múlva, mikor épp a fizetési kötelezettségemet teljesítenem kell? Hogyan tudnám kivédeni azt, hogy ’ne szálljon el’ a devizaárfolyam, és ezzel elkerüljük az ebből fakadó – nehezen becsülhető – veszteségeket?

Ezeket a kérdéseket szinte minden olyan hazai vállalati döntéshozó feltette már, akinek a cége export-import tevékenységet folytat, hiszen, ha egy magyar cég átlépi az országhatárt, akkor azonnal más fizetőeszközzel találkozik. Egy hazai kereskedőcég így a leggyakrabban az EUR/HUF árfolyam mozgásának van kiszolgáltatva, de számos olyan vállalat is van Magyarországon, amely a szomszédos visegrádi országokkal folytat üzletet, így figyelemmel kell lennie a cseh korona, vagy épp a lengyel zlotyi piaci mozgásaira is.

Hogyan tudunk hatékonyan védekezni a drasztikus devizapiaci mozgásokkal szemben?

A kérdésre a választ a közép-európai legnagyobb fizetési intézménye az AKCENTA CZ mintegy 39.000 ügyfele már tudja, de ez a szolgáltatás immár a magyar vállalati szektor számára is elérhető. És ezt a megoldást most önnel is megosztjuk.

Nézzük meg egy hazai KKV példán keresztül, hogy milyen devizapiaci kockázatok állnak is fent és ezek a kockázatok milyen eszközök segítségével mérsékelhetők vagy küszöbölhetők ki.

Példa : egy hazai borászati vállalkozás a BorDugasz Borászati Kft. (kitalált cég) a palackozott boraihoz parafadugót vásárol. Sokan talán nem is tudják, de a világ legnagyobb parafatermelője Portugália, és a világban megtermelt parafának mintegy 60%-ából dugókat készítenek és azt a világ borászai a palackok lezárására használják. A BorDugasz Kft-nek, ahhoz, hogy biztosan megkapja a 20.000 db parafadugót már november végén le kell adnia a megrendelését portugál partnercégének, miközben a szállítás csak 2021. júniusában lesz esedékes.

A két cég között már évek óta tartó erős üzleti bizalom alakult ki, így a dugók árának kifizetése a szállítással egy időben történik majd. Mivel nagyon magas minőségű parafadugókról van szó, így az 1 EUR/dugó árat alapul véve a BorDugasz Kft. fizetési kötelezettsége 20.000 EUR lesz 2021. júniusában. Mivel a társaság kizárólag a hazai piacon értékesíti borait, így bevételei tisztán forintban keletkeznek, így a jövőben kifizetendő eurós összeg esetében komoly kockázatot fut a társaság.

A cég – egyébként kiváló borász és nem pénzügyi szakértő – ügyvezetője mikor ránéz az EUR/HUF árfolyamgörbére, akkor azonnal görcsbe rándul a gyomra, hiszen azt látja, hogy a forint árfolyama rohamosan gyengül az euróval szemben:

EUR/HUF árfolyam az elmúlt 1 évben

Való igaz, hogy 2019. november elején még 330 alatt járt az EUR/HUF árfolyama, míg 1 év alatt a 365-ös szint fölé ugrott a kurzus. Ha ezt lefordítjuk „dugóra”, akkor azt is mondhatnánk, hogy 1 parafadugó 1 EUR-ba kerülő ára 330-ról 365-re drágult számára forintban kifejezve, amely a 20.000 darabos évi dugószükséglettel számolva: 20.000 x 35 Ft = 700.000 Ft többletköltséget jelent a vállalkozásának.

Mennyi lesz az EUR/HUF árfolyam 2021-ben? Mit tehetünk, hogy ne veszítsünk sokat egy esetlegesen ’elszálló’ devizapiaci árfolyam esetén?

Mivel a borászati cég vezetője tart attól, hogy a forint gyengülése tartós marad a jövőben, és beigazolódhat azon piaci előrejelzés is (melyet számos helyen olvasott már a gazdasági sajtóban), hogy akár a 400-as szintekig is ugorhat az EUR/HUF jegyzése, így valamilyen hatékony megoldást keres ennek kivédésére.

Éppen az ilyen típusú kockázatok kezelésére találták ki, és mi pedig alkalmazzuk Ügyfeleink részére az un. „Forward ügyletet” – érvel az AKCENTA CZ devizapiaci szakértője.

A ’Forward ügylet” vagy más néven határidős konverzió tipikus felhasználási területe a devizaárfolyam kockázatának fedezése. Az ügylet segítségével egy vállalat egy jövőbeli időpontban várható, valamilyen idegen devizában (példánkban euróban) történő tranzakcióját lehet ezzel bebiztosítani. A vállalat árfolyamkockázatot fut, hiszen bizonytalansággal szembesül abban a tekintetben, hogy a várt deviza milyen értéket fog képviselni forintban a teljesítés időpontjában. Ennek a kockázatnak a fedezése történhet egy határidős konverziós, azaz forward ügylet használatával.

A példaként tárgyalt esetben tehát a BorDugasz Kft., mint importőr vállalat határidőre megvásárolja a szükséges idegen devizát, amiért cserébe majd forintot ad. Az ügylet összes paramétere (árfolyam és értéknap) tekintetében az ügyletkötés napján megállapodnak a felek, így megszűnik a bizonytalanság a jövőbeli árfolyam, illetve forintban kifejezett ellenérték tekintetében. A gyakorlati példánknál maradva tehát a megoldás az lesz, hogy a BorDugasz Kft. az AKCENTA CZ szakembereinek segítségével átbeszélik a konkrét devizapiaci szituációt, és kidolgozzák a pontos Forward ügylet paramétereit. Így a bortermelő cég vezetője mostantól már nyugodtan alhat, és erőforrásait arra tudja 100%-ban fordítani, hogy a legfinomabb borokat készítse el és palackozza.

AKCENTA CZ Devizaügyletek – Kérdések és kapcsolatfelvétel ITT

Forrás: Dr. Győrfi Zoltán – ProfitLine.hu