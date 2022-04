Hamarosan szerverek hulladékhője fűti Bécs legmodernebb kórházát

Székesfehérvár számára a koronavírus-járvány idején is komoly „ellenállóképességet” jelentett és biztonságot adott, hogy a helyi gazdaság nem egy, hanem több lábon áll – fejtette ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, komoly fegyvertényként említve, hogy most, a világ egyik legnagyobb alumíniumipari vállalata is Fehérvárt választotta további terjeszkedéséhez.