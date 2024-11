Háromból két ügyfélszámla már kamatadómentes az idén is profitban fürdő brókereknél

Élelmesek az értékpapírokba fektető magyarok: az ügyfélszámlák csaknem kétharmada már olyan konstrukció, amelyekkel a kapott hozam és kamat adómentessé tehető – derül ki a brókercégek adataiból. A befektetési szolgáltatóknak az idén is hatalmas profitot termelnek, de a Bank360.hu elemzése szerint elmaradhatnak a tavalyi csúcstól, aminek az egyik oka, hogy egy nagy piaci szereplő beolvadt az ír anyacégébe.

Még mindig sokat keresnek a hazai brókerek az ügyfeleik aktivitásán – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. A befektetési vállalkozások az idei év első kilenc hónapjában 39,8 milliárd forintos eredményt értek el a befektetési szolgáltatásaikon, ami 13 százalékkal több a tavalyinál, és történelmi rekord annak dacára is, hogy az egyik piaci szereplő, az Interactive Brokers Central Europe már nem küld adatot a jegybanknak, miután augusztus 1-jén beolvadt az Interactive Brokers Irelandbe.

Az MNB Aranykönyve szerint igen jelentős piaci szereplőről van szó, tavaly ennek a cégnek 19,6 milliárd forint volt az adózott eredménye, ezzel a második legnyereségesebb brókercég volt a piacon. Az, hogy ez a társaság már nem szolgáltat adatokat, minden MNB-s értékpapírpiaci adaton látszik. A brókercégeknél vezetett értékpapírszámlák száma 150 ezerrel csökkent a harmadik negyedévben, ugyanakkor a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma még így is nőtt.

A befektetési vállalkozásoknál összesen 298,5 ezer számla volt szeptember végén, ebből több mint 160 ezer volt a TBSZ és csaknem 32 ezer a NYESZ, vagyis a számlák csaknem kétharmada kamatadó- és szochomentességet ígér. Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője szerint ez nem jelenti automatikusan azt is, hogy az ügyfelek kétharmada adómentesen próbál megtakarítani, hiszen egy-egy befektetőnek több TBSZ-e is lehet, ezeket a számlákat ugyanis évente újra kell nyitni, ha valaki újabb összeget szeretne így befektetni.

A befektetési vállalkozásoknál kezelt ügyfélvagyon szeptember végén meghaladta a 7600 milliárd forintot, ez valamelyest elmarad a félév végén mért 7877 milliárdos rekordtól, aminek oka szintén az lehet, hogy az Interactive Brokers már nem szolgáltat adatokat. Augusztusban főleg emiatt mintegy 350 milliárd forinttal csökkent az állomány. A TBSZ-eken lévő vagyon mindenesetre már megközelítette a 2450 milliárd forintot, NYESZ-en pedig 144 milliárdot tartottak az ügyfelek, mindkét érték csúcsnak számít.

A befektetési szolgáltatások bevételei és kiadásai is csökkentek a szektorban tavalyhoz képest, nagyjából 20 százalékkal, ennek is lehet az oka a kiesett piaci szereplő. Az adózás előtti eredmény és az adózott eredmény is visszaesett, előbbi 18 százalékkal 37,9 milliárd forintra, az utóbbi 21,5 százalékkal 33,6 milliárdra. Ezek alapján elmaradhat az idén a szektorban a nyereségrekord, és nem csak amiatt, mert az Interactive Brokers már nem a magyarországi felügyeletnek küldi az adatait. Augusztustól a brókercégek is fizethetik a megemelt tranzakciós illetéket, októbertől pedig a ezen felül devizakonverziós kiegészítő illeték is terheli a pénznemváltással együtt járó tranzakcióikat – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu elemzése.