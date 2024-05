Hát ez bejött: megnyitotta magyarországi áruházát a fast fashion ikon

Nem kell már Bécsig, vagy Pozsonyig menni, a budapesti Arena Mallban ma nyitotta meg első magyarországi üzletét a Primark.

A magyarországi üzletnyitás több mint 8 millió eurós beruházásból valósult meg és több mint 180 munkahelyet teremtett a régióban. Magyarország a vállalat 17. piaca világszerte és a 6. Közép- és Kelet-Európában.

A több mint 3100 négyzetméternyi területű Primark üzlet az Arena Mallban első alkalommal kínálja a Primark termékeit a ruházattól a mindennapi használati cikkekig. Az új üzletben a Primark továbbra is arra összpontosít, hogy fenntarthatóbb divatot kínáljon megfizethető áron. A ruháinak már most 55%-a újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagok felhasználásával készül, és a márka azt is vállalta, hogy 2030-ra ezt az arányt 100%-ra emelik.