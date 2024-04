Eljött amire a divatérzékenyek vártak Pesten

Bejelentette első magyarországi üzletének nyitási időpontját a Primark. A nemzetközi divatáruház várva várt üzlete Budapesten, a város egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, az Arena Mallban kap helyet, és május 28-án, kedden 10 órakor nyitja meg kapuit a vásárlók előtt. A nyitás mintegy 180 munkahelyet teremt Magyarországon.

Több mint 3100 négyzetméternyi területen, megfizethető áron kínálja majd a vásárlóknak a Primark egy szintes üzlete az Arena Mallban a legújabb divattrendeket. Termékkínálatában megtalálhatók a nyaralások kötelező darabjai mellett a mindennapokban elengedhetetlen női, férfi és gyermekruhák, valamint lakberendezési cikkek, továbbá szépségápolási termékek és kiegészítők.

A Primark elkötelezett amellett, hogy fenntarthatóbb termékeket kínáljon, megengedhető áron. Ruháinak 55%-a már most is újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagok felhasználásával készül, és arra törekednek, hogy 2030-ra ez az arány 100%-ra emelkedjen.

A budapesti nyitás jelentős mérföldkő a Primark globális terjeszkedési terveiben: Magyarország a divatcég 17. piaca világszerte és 6. piaca Közép-Kelet-Európában, amely jól mutatja, hogy a régió továbbra is kulcsfontosságú a márka üzlethálózatának fejlesztése szempontjából.

Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője elmondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Primark híres és megfizethető árú divatját most először a magyarországi vásárlók számára is elhozhatjuk májusban. 2023 januárjában jelentettük be piacra lépési szándékunkat, és már alig várjuk, hogy hamarosan megnyissuk kapuinkat. Az Arena Mall Budapest egyik legnagyobb és legforgalmasabb bevásárlóközpontja: ez fantasztikus lehetőség nekünk arra, hogy még több vásárlónknak megmutathassuk, milyen különleges vásárlási élményt nyújtunk. Legyen szó akár a hétköznapi használati cikkekről, akár a legújabb nyári trendekről, biztosak vagyunk benne, hogy vásárlóink szeretni fogják kínálatunkat.”

Az Arena Mall egy szóvivője hozzátette: „Az Arena Mall köztudottan mindig a divatorientált és trendérzékeny vásárlók igényeit szeme előtt tartva, a legszélesebb és legszínvonalasabb nemzetközi üzlet- és márkakínálatra törekszik. Bevásárlóközpontunk büszke rá, hogy a világszerte népszerű Primark is az Arena Mallt választotta legelső magyarországi áruházának helyszínéül. Sok sikert kívánunk a Primarknak a hazai piacra lépéshez az Arena Mallallban!”

2024-ben már öt éve, hogy a Primark piacra lépett a közép-kelet-európai régióban, és 2019 júniusában megnyitotta első üzletét a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg öt piacon 12 üzletet működtet: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja ambiciózus terjeszkedési terveit a közép- és kelet-európai térségben: a következő egy évben a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.