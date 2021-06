Hétvége: 29-30 fokos meleg, esővel, szél és vihar is lesz

Néhol akár 30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén. Sok napsütés is lesz, de – kezdetben néhol, majd többfelé – záporokra, zivatarokra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken napos idő lesz, de délután átmenetileg felhősebb lehet az ég. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de elvétve előfordulhat jelentéktelen futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 13 Celsius-fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken hűvösebb is lehet. Napközben 24-27 fok várható.

Szombaton a fátyolfelhők, illetve a nappali gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre lehet számítani. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, valamivel nagyobb eséllyel a nyugati határvidéken, illetve az északi, északkeleti megyékben. A Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül szél, emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A minimumhőmérséklet 8-15, a maximumhőmérséklet 23-28 fok között alakul.

Vasárnap az előző napokhoz képest kevesebb, általában csak néhány órás napsütésre van kilátás, sőt tartósabban felhős körzetek is lehetnek. Többfelé várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-17 fokról, délutánra 22-28 fokig melegszik a levegő – adta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését az MTI.