Hiába a napfényövezet, fekete felhők jönnek kilakoltatással az USÁ-ban

Houstonban, Las Vegasban és Phoenixben továbbra is magas a kilakoltatási bejelentések száma. A bérlők kilakoltatásai az Egyesült Államok több más sarkában is magas szinten ragadtak, és kevés jelét mutatják annak, hogy visszatérnének a világjárvány előtt jellemző szintre.

A Princeton Egyetem Eviction Lab nevű kutatócsoportja szerint az USA féltucatnyi városban és a környező nagyvárosi területeken a kilakoltatási kérelmek száma az elmúlt évben 35%-kal vagy annál is nagyobb mértékben emelkedett a 2020 előtti normákhoz képest. Ezek közé tartozik Las Vegas, Houston és Phoenix, ahol a bérbeadók januárban több mint 8000 kilakoltatási értesítést nyújtottak be. Ez volt az arizonai fővárost is magában foglaló megyében az eddigi legtöbb egyetlen hónap alatt. A phoenixi kilakoltatási bírósági tárgyalások gyakran kevesebb mint egy percig tartanak. Az egyik bíró azután hagyott jóvá egy kilakoltatást, hogy a bérlő elismerte, hogy két lakbérfizetést elmulasztott – írja a Wall Street Journal.

Összességében a kilakoltatási értesítések száma a járvány előtti időszakhoz képest 15%-kal vagy annál is nagyobb mértékben emelkedett az elmúlt 12 hónap bejelentéseit nyomon követő kutatócsoport adatai alapján 33 város közül 10-ben.

Havi kilakoltatási kérelmek a Covid előtti átlaghoz képest

Megjegyzés: A történelmi átlagok a következő évekre vonatkoznak: Columbus esetében 2012, 2013 és 2015, Dallas esetében 2017-19, Las Vegas esetében 2016-19, New York City esetében 2016-18, Philadelphia esetében 2016-19, Phoenix esetében pedig 2015-19.

Forrás: Eviction Lab

Még a több nagyvárosban tapasztalt magasabb kilakoltatási arányok ellenére is, a kilakoltatások szélesebb értelemben véve nagyjából a járvány előtti szintre rendeződtek. Az év első öt hónapjában mintegy 422 000 kilakoltatási kérelmet nyújtottak be a 33 vizsgált városban és további 10 államban, ami némileg elmarad a járvány előtti normáktól ugyanezeken a helyeken. New York Cityben, Philadelphiában és néhány más városban a bejelentések száma részben a bérlők fokozott védelmének köszönhetően csökkent.

A kilakoltatási kérelmek magas száma egyes helyeken a bérleti díjak hirtelen felgyorsulását követi, miután a világjárvány idején a felgyülemlett kereslet elárasztotta a szűkös kínálatú lakáspiacokat a bérlésre vágyókkal. Ezek a bérleti díjemelések sok alacsonyabb jövedelmű bérlőt a megfizethető kiadások határára sodortak. A Zillow Observed Rent Index szerint az elmúlt évben tapasztalt mérséklődés ellenére a házak és lakások bérleti díjai országszerte 30%-kal emelkedtek a 2020 és 2023 közötti négy évben.

A legtöbb város, ahol több kilakoltatás történt, a Sunbeltben, vagyis a napfényövezetben található, de az ohiói Columbusban és a Minneapolis-St.Paul térségében is megemelkedett az arány. Az automatizálás megkönnyíti a kilakoltatásokat. Az ingatlankezelő szoftverek a folyamat egyes részeinek automatizálásával a kilakoltatások benyújtását is minden eddiginél könnyebbé teszik.

Ugyanakkor a legtöbb bérbeadó megpróbál megoldásokat találni azokkal a bérlőkkel, akik hajlandóságot és fizetési képességet mutatnak, mondják a lakásipari csoportok. De az országszerte egyre növekvő számú kilakoltatási rendeletek miatt az épületek tulajdonosai túl gyakran maradtak nagy összegű kifizetetlen bérleti díjakkal, amelyeket nem tudnak behajtani, mondják. A kifizetetlen lakbér a kilakoltatási kérelmek legfőbb oka. A bérlők elmaradásának leggyakoribb okai között szerepel a munkahely elvesztése vagy az orvosi vészhelyzet. A magasabb bérleti díjak azt jelentik, hogy még az átmeneti jövedelemkiesés is túl sok lehet a bérlők számára: A Harvard Egyetem Joint Center for Housing Studies (Közös Lakhatási Tanulmányok Központja) szerint az amerikai bérlő háztartások mintegy negyede jövedelmének 50%-át vagy annál többet költ lakhatásra. Bár a kilakoltatási kérelem nem mindig jelenti azt, hogy a bérlőt feltétlenül eltávolítják vagy kiköltöztetik, de ez olyan nyilvános adatbázisba kerülést jelenthet, ami évekig követi a bérlőt, megnehezítve számára a jövőbeni költözést.

Érsek M. Zoltán