I-COM: személyreszabott irodaellátás saját fejlesztéssel

A Covid-járvány, az ellátási láncok összeomlása, majd a mostani infláció hatására a személyre szabott logisztika már az irodaszerellátó piacon is gyakran nagyobb értéket képvisel, mint maga a termék – fejti ki Szabó Zsolt, a szektor egyik vezető szereplőjének számító I-COM Irodaellátás Kft. ügyvezető igazgatója.

A saját logisztikai rendszer kifejleszése volt az, ami a több mint húsz éve indult I-COM Irodaellátás Kft. hosszútávú versenyképességét megalapozta – állítja a cég vezetője, Szabó Zsolt. Aki tulajdonostársával összefogva hamar felismerte, hogy Magyarországon akkor több, fontos irodai termék esetében is lényegesen nagyobb számú márka volt jelen, mint amennyit a magyar piac nemzetközileg szerény igényei mellett gazdaságosan lehetne raktározni. Ezért alkották meg az autóiparban gyakorlattá vált, az adott pillanatra szállított “just in time” rendszer, valamint a beérkezett termékek azonnali szétválogatásában és megszemélyesített kiszállításában testet öltő “cross docking” szisztéma ötvözetét. Az így megszülető saját ellátási logisztikai rendszerrel már a minimális raktárkészlet mellett is olyan széles termékválasztékot biztosítva, aminek fenntartása nem emésztette fel a cég pénzügyi és emberi erőforrásait.

– Amikor annak idején felmértük, hogy az irodaszerek, számítástechnikai eszközök és perifériák tekintetében a velünk kapcsolatban álló beszállítók nagyjából 30-35 milliárd forint értékű raktárkészletet tartanak fenn, rájöttünk, hogy ezt a hihetetlen erőforrást mindenkinek előnyösen is fel tudjuk használni. Így kialakítottuk azt az IT hátteret, amivel megoldottuk, hogy a beszállítóink termékkészletét a sajátunkként kínálva biztosíthatjuk a kompromisszum nélküli választás lehetőségét a vásárlóinknak. Ehhez kapcsolódva hoztuk létre azt a személyre szabott kiszerelésre alapozott, optimalizált logisztikai láncot, amelyben a legkisebb rendelést is gyorsan és költséghatékonyan tudtuk kielégíteni.

A cégvezető szerint a gyors reagálást biztosító szisztémájuk azért is vált egyre népszerűbbé, mert a költségmegtakarításra törekedve, időközben már a legnagyobb megrendelők is felszámolták a komoly tőkét lekötő raktáraikat, miközben minimalizálták a beszerzéssel foglalkozó részlegek létszámát is. Mindez az irodaszerellátás kiszervezésével is együtt járt, ami kifejezetten versenyelőnyt biztosított azoknak, akik a lehető legjobban tudtak alkalmazkodni a rugalmasságot követelő új igényekhez, amikor a cégek mindinkább minimalizálják és pontosítják az egy beszerzéshez kapcsolódó megrendeléseiket.

Szabó Zsolt szerint a hárommilliárdos forgalmú, 45 fős cégük eredményességének másik záloga, hogy a nyereséget mindig visszaforgatták. A 2008-as globális gazdasági válságból is azért tudtak nagyobb megrázkódtatás nélkül kijönni, mert a nagy recesszió időszakában kézzelfogható versenyelőnyt jelentett, hogy hitel nélkül üzemeltek és a számláikat mindig pontosan kifizették.

A cégvezető a humán oldalt, a csapat erejét is a siker meghatározó elemének tartja. Amihez az is hozzájárult, hogy amikor a 2008-as globális recesszió beköszöntött, a több mint húsz fős cég minden munkatársát összehívták, hogy bejelentsék: a várható nehézségek ellenére is mindenkinek biztos a munkahelye. Ez a belső energiákat mozgósító kommunikáció is szerepet játszott abban, hogy 2008-ban, majd 2009-ben is a cég történetének legjobb éveit zárva, máig tartóan tovább tudták erősíteni a piaci pozícióikat.

Ugyanakkor a kihívások más tekintetben is megjelentek, miközben a cégvezető szerint a Covid-járvány hatására felgyorsult digitalizáció, a papírmentes ügyintézésre való átállás sem jelenti a papírkorszak végét. Hozzátéve: aki környezetvédelmi okokra hivatkozva akarja száműzni a papírt, nem veszi figyelembe, hogy a fehér papír még ma is az egyik legkörnyezetbarátabb termék, mert a számítógépek és az adattároláshoz elengedhetetlen hatalmas szerverek áramfogyasztása hatalmas, amit a legritkábban biztosítanak környezetbarát módon előállított energiával.

Az sem állja meg a helyet, hogy a papírgyártás erdőpusztítással jár, mert az integrált megoldás keretében ma már minden jelentős papírgyár saját, minősített erdőgazdálkodást folytat, amelynek keretében a kitermelt fa mennyiségének többszörösét kell visszatelepíteni. Ráadásul a cellulóz gyártása során keletkező bioiszap elektromos energia előállítására is alkalmas. Nem véletlen, hogy vannak már olyan papírgyárak, amelyek a szűkebb környezetüket is képesek ellátni a saját bio erőműveikben termelt árammal, miközben a papírgyártáshoz szükséges vízigény fedezésére olyan derítőrendszereket alkalmaznak, amelyekkel a felhasználtnál tisztább vizet pumpálnak vissza a folyókba. Hozzátéve: a fakitermeléshez kötődően a papír csak egy melléktermék, mert a fatörzset elsősorban az építő és a bútoripar használja fel.

– Talán meglepően hangzik, de miközben a home office időszakában a cégeknél érezhetően visszaesett a papírfelhasználás, a kiterjedt bürokráciát működtető közszférában nem volt érezhető az elmozdulás. Ezért is tartom szerencsésnek, hogy a megrendelőink körében közel 50-50 százalékos arányt képviselnek a versenypiac és a közszféra szereplői. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a papírmentes megoldások terén Magyarország annak ellenére, hogy az elmúlt öt évben átlagosan 45 ezer tonna volt a fénymásolópapír felhasználás, koránt sincs lemaradva a fejlett országoktól. Sőt akadnak területek, mint amilyen mondjuk az adóhatósági ügyintézés, ahol már évek óta a nyugati szinten áll a digitalizáció, valamint a papírmentesítés, miközben a pénzintézeti szektorban is egyértelműen látszik a digitalizációra való átállás hatása.

Szabó Zsolt szerint a digitalizáció térnyerése számukra azért sem jelent veszélyt, mert az új trendekhez alkalmazkodva, a korábbi 90 helyett forgalmunknak ma már csak 40-50 százalékát teszik ki a papírtermékek. Azt az igényt is lekövették, hogy vásárlóik ma már igyekeznek mindent egy helyről beszerezni. Ehhez kötődően pedig már jelentős mennyiségű tartós élelmiszert és – főként a Covid hatására – higiéniai és vegyiárut is értékesítenek. A megváltozott helyzetre jellemző, hogy olyan megrendelőjük is akad már, akinél a leadott igény 70 százaléka már nem a papírtermékekre vonatkozik.

A cégvezető azt is látja, hogy a mai, megváltozott világban, amikor az infláció és a forint gyengülése miatt az egyes termékek árai folyamatosan nőnek, még a korábbinál is fontosabb az áruválaszték szélessége, valamint a gyors, rugalmas kiszállítás. Partnereik ugyanis felismerték, hogy a különböző helyekről történő, tételenkénti beszerzés plusz időt és költséget igényelne. Nem véletlen, hogy náluk már nemcsak a megrendelt csomag beltartalma számít, hanem az is, hogy az interneten megvásárolt termékek beszerzési munkaerőt és logisztikai költséget megtakarítva – az I-COM saját gépjárműflottájának köszönhetően – szinte közvetlenül a kijelölt munkaasztalokhoz érkeznek.

Kocsis Erika