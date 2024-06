Autóipari megoldással lett sikeres az irodaellátó

Mivel a fenntartatóság az irodaellátás területén is egyre erőteljesebb megrendelői igény, a hazai viszonyokra kifejlesztett just in time és crossdocking logisztikai rendszernek köszönhetően a piac meghatározó szereplői közé tartozó I-COM Irodaellátás kft. is ennek szellemében alakította ki új stratégiáját. Kiemelt hangsúlyt fektetve a régióban tevékenykedő minőségi gyártók termékeire és az újrahasznosított alapanyagokból készült irodaeszközökre.

„Mivel minden irodának megvannak a maga speciális igényei, az I-COM olyan, az autóiparban elterjedt, a megadott pillanatra szállított alkatrészeket biztosító just in time elvét követő, saját logisztikai rendszert fejlesztett ki, amit a beérkezett termékek azonnali szétválogatásában és megszemélyesített kiszállításában testet öltő cross doking szisztémával ötvöztünk”- fejti ki Szabó Zsolt ügyvezető igazgató.

A cégvezető szerint ez az újszerű megoldás azért is sikeres, mert bármilyen megrendelői igényt rövid határidőre képesek kielégíteni. Hozzájárulva ahhoz, hogy azoknak a költségtakarékosságra törekvő nagyvállalatoknak is helyszíni kiszállítással biztosítsák az irodaellátást, akik a költséges raktáraikat felszámolva az irodaszer ellátás kiszervezését választották. És mivel a fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú az erőforrások hatékony felhasználása és a szinergiák kiaknázása, azzal, hogy az I-COM a hagyományos írószerek mellett a korszerű irodák életében szükséges – a papírtól kezdve az elektronikai eszközökön és a konyhai felszereléseken át egészen a tartós élelmiszerig -, minden terméket házhoz szállítva biztosítanak, partnereik számára energiát és erőforrást takarítanak meg.

Szabó Zsolt azt tapasztalja, hogy megrendelőik körében egyértelműen növekszik a fenntarthatóság iránti tudatosság, ami az irodaellátási igényekben is megmutatkozik. Ezért egyre több megrendelő fordul el a „csak minél olcsóbb legyen” hozzáállástól, tudatosan választva a regionális és fenntarthatóbb termékeket.

Szabó Zsolt

„Az I-COM Irodaellátás kft ehhez igazodó fenntartható kínálatának kialakítása három pilléren nyugszik. Egyrészt keressük azokat a minőségi termékeket, amelyeket a tőlünk kevésbé távoli, regionális és – ahol ez minőségi kompromisszumok nélkül megoldható -, magyar gyártóktól tudunk beszerezni. Másrészt nagyra értékeljük azokat a gyártókat, akik zöld energiát, zöld technológiát használnak a működésükhöz és erről tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Harmadrészt igyekszünk minél több újrahasznosított terméket szerepeltetni a kínálatunkban” – elemez Szabó Zsolt.

A cégvezető fontosnak tartja kiemelni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a papírgyártás ma már egyáltalán nem jár erdőpusztítással, mert kialakult az az integrált rendszer, ahol a kitermelt fa mennyiségének többszörösét visszatelepítve, minden mérvadó szereplő saját, minősített erdőgazdálkodást folytat. Ráadásul a cellulóz gyártása során keletkező bioiszap, elektromos energia előállítására is alkalmas és így már olyan papírgyárak is vannak, amelyek nemcsak önellátóak, de még a szűkebb környezetüket is képesek ellátni a saját bio erőműveikben termelt árammal. Nem beszélve arról, hogy a papírgyártáshoz szükséges vízigény kielégítéséhez ma már olyan derítőrendszereket alkalmaznak, amelyekkel a befolyt víznél lényegesen tisztábbat pumpálnak vissza a folyóba. Mindezek okán a papírgyártás ma már a fenntartható fejlődés egyik kifejezetten jó példájának tekinthető.

Az I-COM a saját működésében is törekszik a zöld megoldásokra, minimalizálva a csomagolóanyagokból származó hulladékot, előnyben részesítve az újrahasznosított termékeket. Például ezért váltottak a fa helyett a többször felhasználható műanyag raklapokra, miközben a partnereikkel egyeztetve gyakorlattá tették a szürke-barna kartondobozok újra felhasználását, ezáltal is minimalizálva a hulladék mennyiségét. Szabó Zsolt úgy látja, hogy miközben a fenntarthatóság az I-COM értékrendjének részévé vált, a cég versenyképességét is növeli azzal, hogy olyan fenntartható szolgáltatásokat nyújt, amelyek eredményeként az ESG követelmények szerint üzemelő megrendelők tenderein is eséllyel tud indulni.

Érsek M. Zoltán