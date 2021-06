Idén nyáron az utazók fele menne külföldre

A nyáron utazni készülők 51 százaléka gondolkodik külföldi úton, ami meghaladja a tavaly nyár elején mért 44 százalékos arányt, ugyanakkor a magyarok többsége továbbra is óvatos, a válaszadók 63 százaléka legkorábban nyár végére tervez utazást – közölte a Netrisk.hu egy hatezres mintán végzett felmérése alapján.

Az online biztosításközvetítő jelezte: az egyes országok még az Európai Unión belül is igen eltérő beutazási szabályokat alkalmaznak, ez is az oka a nagyfokú bizonytalanságnak.

Azoknak, akik külföldi nyaralás terveznek, a fele a környező országokba utazna autóval. A gyorsan változó helyzethez való alkalmazkodást mutatja, hogy az összes válaszadó 51 százaléka mindenképpen saját szervezésben, egyénileg utazik.

A nyári utazások háromnegyede idén maximum egy hetet tesz majd ki, a válaszadók 43 százaléka éppen egyhetes, további 32 százaléka pedig néhány napos utazásra vállalkozik az idei szezonban.

Az utazásra készülők 81 százaléka az utasbiztosítás kiválasztásakor figyelembe veszi, hogy a biztosítás milyen jellegű és szintű Covid-19 fedezetet tartalmaz.

Az online biztosításközvetítő felidézte: a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) adatai szerint míg 2019-ben a hazai biztosítók utasbiztosítási díjbevétele elérte a 18 milliárd forintot, tavaly ez az érték alig került 6,4 milliárd forint fölé.