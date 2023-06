Így lehet szocho-mentes a biztosítási megtakarítás

Sietniük kell azoknak, akik tervezik biztosítói megtakarítás elindítását, de még nem kötöttek szerződést. Ha mentesülni szeretnének a megtakarítások kamatjövedelmére kivetett 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) alól, a megtakarítást legkésőbb június 30-ig – a rendelet hatálybalépését megelőzően – el kell indítaniuk – hívja fel a figyelmet a GRANTIS.

Az egyszeri és rendszeres díjas életbiztosítások és nyugdíjbiztosítások is szocho-mentesek maradhatnak, amennyiben a megtakarító június 30-ig eljuttatja az aláírt ajánlatot a pénzintézethez.

Az öngondoskodási tanácsadó több biztosítónál is érdeklődött, hogy meddig érkezhet be az ügyfelektől a véglegesített biztosítási ajánlat, ami szükséges a megtakarítás szocho hatálybalépése előtti elindításához.

Nem érdemes kicentizni az indítást

Röviden: ahhoz, hogy az indított megtakarítás szocho-mentes legyen, a biztosítóhoz június 30-ig be kell érkeznie az aláírt ajánlatnak.

A MetLife azt javasolja, hogy ne csak az ajánlat érkezzen be júniusban, de a megtakarítás első díja is. Ehhez legkésőbb június 27-28-án érdemes utalni, ha pedig csekkes fizetést választunk, legkésőbb június 26-ig fizessük be, hogy biztosan beérkezzen.

Az Uniqa és az Aegon is legkésőbb június 30-ig várja a az aláírt ajánlatokat. A július 1-én vagy későbbi aláírási dátummal felvett ajánlatok alapján létrejövő biztosítások után már szocho-t kell fizetni. Ugyanerről tájékoztat a Signal Iduna is.

Az Allianz arról tájékoztatta a GRANTIS-t, hogy “a június 30-ig aláírt és az Allianz által kézhez vett ajánlatok alapján létrejött szerződésekre” még nem kell szocho-t számolni. Az Allianznál a személyesen átadott és az elektronikus ajánlatok esetén – ezek teszik ki az új szerződések túlnyomó többségét – a biztosítási ajánlat aláírását követően azonnal átadására kerül a biztosítónak vagy a biztosításközvetítőnek. Emiatt még a 30-án aláírt ajánlatok sem esnek majd az új szabályozás hatálya alá. A biztosító megjegyzi, hogy az ügyfeleknél egyre kevésbé jellemző, hogy postai úton küldik a szerződést. Amennyiben az ügyfél mégis így dönt, a biztosító azt javasolja, hogy kalkuláljon a kézbesítés idejével, ami 1-2 nap lehet.

Az Union konkrét dátumokat nem jelölt meg, de jelezték: a törvényben előírtak szerint járnak el.

A CIG Pannónia akciót hirdetett az ügyfeleknek: a június 30-ig megkötött szerződésekre a kezdeti díjak 70 százaléka helyett 90 százalék bónuszt írnak jóvá a hetedik évfordulón egyes biztosításoknál.

Így tett a Groupama is: megtakarításos életbiztosításukra júniustól az új befizetésekre minimum évi bruttó 10 százalék hozamot garantálnak a még ebben a hónapban beérkező összegekre meglévő és új ügyfelknek is.

Az NN weboldalán tájékoztat arról, hogy szocho-mentesek a június 30-ig megkötött megtakarítások lehetnek.

Gyorsíthat a tanácsadó

Hogy ez biztosan megtörténjen, az idő szorítása miatt érdemes lehet független pénzügyi tanácsadóval együtt dolgozni.

Egy szakember egyrészt segíthet feltérképezni minden olyan részletet, ami segíti a tudatos és megalapozott pénzügyi döntést, másrészt pedig leveszi a megtakarítóról a szerződéskötés adminisztrációs terheit: tudja, hogy az adott biztosítás elindításához milyen dokumentumok kitöltése szükséges, és ezeket időben el is juttatja a pénzügyi szolgáltatóhoz.

A GRANTIS öngodnoskodási szakértője, Veres Patrik ugyanakkor azt javasolja, hogy – bár szorítson bármennyire is az idő – nagyon alaposan ismerjük meg a kiszemelt megtakarítási termékeket, de a saját lehetőségeinket is, hiszen a biztosítói megtakarítások hosszú távú elköteleződések, amik legalább 8-10 éves időtávon kezdik megmutatni az igazi előnyeiket.

Hogyan lehet adómentes egy július 1. vagy azt követően kötött biztosítói megtakarítás?

A szakember szerint egyébként július 1. után is indíthatunk majd olyan biztosítói megtakarítást, aminek hozama mentesülhet a szocho alól. Sőt egyes feltételek teljesülésekor nem csak a szocho-t, de a kamatadót is zsebre vághatjuk.

Kössünk bármikor

rendszeres díjas életbiztosítást, a megtakarítás 10. évétől kamatadó és szocho-mentesen vehetjük fel az összegyűlt vagyont. A hatodik évtől pedig feleződik az adóteher.

Egyszeri díjas megtakarítás esetén a harmadik évtől feleződik hozamon lévő adóteher, az 5. évtől adómentessé válik a megtakarítás hozama.

Ahogy az egyszeri díjaknál, úgy a rendszeres díjas biztosítások eseti díjainak biztosítói kifizetése is adómentes 5 év után, 3 év után pedig 50 százalék kedvezmény vonatkozik rá.

Nyugdíjbiztosításoknál 10 év után adómentessen vehető fel a megtakarítás. Ha nyugdíjszolgáltatásként szűnik meg a szerződés szintén nincs adófizetési kötelezettség függetlenül az eltelt évektől.

A nyugdíjbiztosítások esetén az adómentességen túl még a befizetések után járó évi 20 százalékos adójóváírást is megkapjuk, évente egy szerződéssel legfeljebb 130 000 forinttal gyarapíthatjuk így a megtakarítást.