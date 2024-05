Így nem bukunk a kötelező üvegvisszaváltáson

Az eredeti tervekkel ellentétben nem indult el teljeskörűen január 1-től a kötelező üvegvisszaváltási rendszer. A jelenlegi állás szerint azt nem egy naptári naphoz kötve, hanem fokozatosan vezetik majd be.

De az érintettek, a kereskedők és a gyártók, így sem lehetnek nyugodtak: közel van a június 30-i határidő, amikortól már minden boltban működniük kell azoknak a REpont automatáknak, amelyeket a tavaly bejelentett üveg- és műanyag palackok visszaváltására készítettek.

Miközben már megjelentek a polcokon az első termékek, amelyek címkéjén feltüntetik a visszaváltási ikont, június 30-tól már csak olyan palackot és üveget lehet gyártani, amelyen rajta van a visszaváltásra felhívó jelzés: VIGYÉL VISSZA!

Tavaly ősszel értesült róla a közvélemény, hogy 2024. január -től bevezetik Magyarországon is a kötelező visszaváltási rendszert (Deposit Return System, DRS). Az indoklásban az szerepelt, hogy minden korábbi intézkedés ellenére nem értük el a 90 százalékos újrahasznosítási arányt, az kevesebb, mint a fele – tavaly például csak 40 százalék volt.

A rendelet értelmében a kötelező visszaváltás olyan termékekre vonatkozik, amelyek fogyasztásra készek, vagy koncentrátumok, és műanyagba, fémbe, vagy üvegbe csomagolják a gyártók, az űrtartalmuk pedig 0,1 és 3 liter közötti. Az érintett termékeken a gyártók kötelesek lesznek egy egységes jelzést elhelyezni, ami a visszaváltásra utal.

Már tavaly tudni lehetett, hogy a változás nem érinti a tejet és a tejalapú italokat, és azokat sem, amelyek papírdobozban kerülnek a boltok polcaira – jellemzően ilyenek a gyümölcslevek. A rendeletben rögzítetteken kívül a gyártók és a forgalmazók más termékeket is beemelhetnek a visszaválthatók közé. A visszaváltási díj a nem újrahasználható italcsomagolás esetén 50 forint termékenként, beépítve a termék végleges árába. Az önkéntesen visszaváltási díjas termékek összegét a gyártók határozzák meg – ez lesz az, amit a vevők visszaváltáskor visszakapnak.

A rendelet kötelezte a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzleteket, hogy állítsanak fel egy REpontot, visszaváltó gépet. Mivel sok kiskereskedő már akkor jelezte, hogy nem tudja megoldani ezt a januári határidőig, ezért fél évvel kitolták a határidőt, de 2024. június 30-tól már nincs további haladék.

Jelenleg tehát ott tartunk, hogy a visszaváltási rendszer fokozatosan indul, mert a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak. Vagyis már csak eddig hozhatják forgalomba italtermékeiket nem visszaváltható palackban.

A rendelet értelmében az a palack, doboz vagy üveg visszaváltható, amelyiken feltüntették ezt a logót, és aminek az árával megfizettük az 50 forintos betéti díjat is, és amit visszaváltáskor megkapunk, akár egy levásárolható utalvány formájában is. Emellett lehetőség van arra is, hogy a visszaváltási díjat közvetlenül a bankszámlánkra utalják, vagy felajánlhatjuk jótékonysági célokra is. Arról, hogy az üvegeket hogyan kell visszavinni, itt írtunk.

Már megjelentek a boltokban az ilyen palackok, és az iparági adatok szerint napról napra növekszik a visszaváltás. Egyébként a MOHU honlapján található egy térképes kereső, ami megmutatja, hogy az országban hol állítottak be és működtetnek REpontokat. A nemzetközi tapasztalatok alapján Magyarországon is azt remélik, hogy néhány év alatt elérjük a 90%-os visszaváltási arány.

Az üzletekben június 30-ig még mind a régi, nem visszaváltható, és már az új, visszaváltható palackok elérhetők lesznek.

Szikora Katalin