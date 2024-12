Illegális tevékenységek is szerepet játszhattak a madárinfluenza terjedésében

Illegális tevékenységek, vagyis a zártan tartás elmulasztása, illegális tartás és baromfi, illetve baromfitermékek illegális árusítása is szerepet játszhatott az ősz óta járványszerű madárinfluenza gyors terjedésében – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal



Idén októbertől ismét madárinfluenza-járvány van Magyarországon. Kilenc vármegyében összesen 188 állományt érintett a betegség. A Nébih a kitörések 88 százalékát a dél-alföldi régióban állapította meg, ennek 82 százaléka a víziszárnyas, túlnyomó többségében a májhasznú állományokban fordult elő.

A közlemény szerint az ősz óta tartó járvány során az állategészségügyi hatóság olyan illegális tevékenységeket fedezett fel elsősorban a víziszárnyas-állományokban, amelyek nagy valószínűséggel szerepet játszhattak a járvány terjedésében. Ezek között említették például a baromfik kötelező zártan tartásának elmulasztását, valamint kereskedelmi állományok illegális tartását. A hatóság minden ilyen esetet szigorúan szankcionált: a kártalanításból való kizárás mellett élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása is folyamatban van.

Ezen felül több esetben is felmerült a magánokirat-hamisítás gyanúja a kártalanítási eljáráshoz benyújtott dokumentumok és számlák vonatkozásában. A hatóság minden ilyen ügyben feljelentést tett. Fény derült arra is, hogy a közösségi oldalakon illegálisan, az állategészségügyi hatóságot megkerülve árulnak baromfit, valamint baromfitermékeket, amely akár állat- és közegészségügyi kockázatot is jelenthet.

Az illegális tevékenységek a tojótyúkállományt is érintették. Ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelezte a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnak, hogy az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán feltartóztattak egy szlovák rendszámú, Szlovákiába tartó járművet, amelyben körülbelül 5 tonna jelöletlen, kísérőiratok nélküli étkezési tojást szállítottak.A hatóság megállapította, hogy az étkezési tojás Magyarország egy madárinfluenza miatt megfigyelési körzetté nyilvánított térségéből származott. A hatósági állatorvos elrendelte a tétel azonnali ártalmatlanítását, az illetékes járási hivatal pedig eljárást indított a származási állomány tulajdonosával szemben.

A Nébih felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy az illegális tevékenységek súlyos kockázatot jelenthetnek az állat- és közegészségügyre, ezért szigorú szankciókat vonnak maguk után. A lakosságot pedig arra kérték, hogy baromfit és baromfiterméket csak megbízható helyről vásároljanak. Amennyiben a közösségi oldalakon illegálisan árult baromfit és baromfiterméket látnak, azt jelentsék a területileg illetékes állategészségügyi hatóság vagy a Nébih felé, a 06-80-263-244 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen – olvasható a hivatal közleményében.