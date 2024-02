“Szeretnék én olyan nélkülözhetetlen lenni a színpadon, mint amilyen nélkülözhetetlen a Globus konzerv minden háztartásban!” – ez a mondat 1937-ben látott napvilágot, amikor a kor legismertebb művésze, Honthy Hanna színművésznő volt a Globus konzervek reklámarca. Azóta a márka számos változáson ment keresztül, de van, ami állandó a Globus konzervek életében: a természet, a hagyomány, az inspiráció, az innováció és a praktikum egyensúlya. Mindez pedig immáron egy évszázada így van, hiszen 2024-ben ünneplik a Globus zöldségkonzervek a piacra lépés 100. évfordulóját.

Századik születésnapját ünnepli az egyik legismertebb hazai márka, hiszen 1924-ben jegyeztették be a Globus márkanevet a vállalat zöldség- és gyümölcskonzervjeire. A jeles évfordulót pedig egy különleges új külsővel ünneplik: itt a Levélkés Globus.

Katonai húskészítményektől a lakossági fogyasztásig

Valójában a Globus története egészen 1882-re nyúlik vissza, hiszen ekkor hozta létre Weiss Manfréd és Bertold a család húsfeldolgozó üzemét a budapesti Lövölde téren, amely Első Magyar Konzerv- és Ércárugyár néven működött a következő évtizedekben. Itt eredetileg katonák számára konzerváltak húskészítményeket és kávét, illetve kisebb mennyiségben lakossági fogyasztásra készítettek zöldség- és gyümölcskonzerveket is. A vállalat egészen 1947-ig folyamatosan fejlődött és növekedett, a harmincas években többek között a nagykőrösi Pátria Konzervgyárat is megvásárolták, majd a kecskeméti és a szegedi konzervgyár is a Weiss család tulajdonába került.

Népszerűség a szocialista tömbön túl is

Bár 1947-ben államosították a gyárat, a Globus konzervek népszerűsége töretlen maradt a következő évtizedekben is. 1948-tól Budapesti Konzervipari Nemzeti Vállalatként, majd 1958-tól Budapesti Konzervgyárként működött tovább a vállalat egészen az 1993-as privatizációig. Külföldre is elért a márka sikere a szocializmus éveiben: a Brüsszelben megrendezett Világkiállításon aranyérmet szerzett a gyár három terméke is, így nemzetközi szintű ismertségre is szert tett a Globus. Aztán 1965-ben exportengedélyt kapott a vállalat, így a szocialista tömb országainak piacán kívül, az Európai Gazdasági Közösség államait is meghódíthatták a Globus termékek.

A szocialista reklámipar csillaga

A Globus a hazai reklámipar meghatározó márkájaként is tündökölt. Az 1937-es Honthy Hanna plakátot később is számos sikeres kampány követte. Mindenki ismerte a 30-as évek végén a “Globus, a jó konzerv!” mottót, de sokaknak még ismerősen csenghetnek a “Befőz-megfőz Ön helyett a konzervipar!” vagy “A családnak LENCSE CSALÁD!”, illetve a “Globus konzerv örök sláger!” szlogenek is. És talán van, aki arra is emlékszik, amikor 1984-ben Sütő Enikő más modellek mellett egy apró fehér bikiniben pózolt egy strandtáskányi Globus konzervvel.

A legfontosabb az ember és a természet harmóniája

Az 1993-as privatizációt követően számos változás történt a Globus életében. A szószok, a húskészítmények, valamint a zöldség-és gyümölcskonzervek gyártása ma már három különböző cég kezében van[1]. Azt azonban elmondhatjuk, hogy ha a Globus zöldség-és gyümölcskonzerveiről beszélünk, akkor a gyártás során a természet, a hagyomány, az innováció és a praktikum egyensúlya ma is állandó. A ma már francia tulajdonban álló Globus Konzervipari Zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy az előállítás és az értékesítés során is harmóniában működjenek a természettel. Ebből kifolyólag a Globus konzervdobozai veszteség nélkül újrahasznosíthatóak, illetve a gyártás során keletkező hulladékokat is szelektálják, amelyeknek jelenleg a 85%-át sikerül újrahasznosítani, és azon dolgoznak, hogy ez a szám növekedjen. Azokat a termékeket pedig, amelyek megsérülnek és nem hozhatóak forgalomba, állati takarmányozásra, állatkertek megsegítésére fordítják. A természetesség a polcokra kerülő konzerveknél is fontos alapelv a Globus konzervek számára. Nem használnak felesleges adalékanyagokat, így tartósítószert sem, és kizárólag természetes alapanyagokból készülnek a zöldségkonzervek.

Levélkés Globus a 100 éves évfordulóra

Idén 100 éve vannak velünk a Globus zöldség-és gyümölcskonzervek. A jeles évfordulót pedig megújult csomagolással ünnepli a márka: megjelentek a polcokon a Levélkés Globus termékek. És hogy mit is jelent ez? A Globus zöldség-és gyümölcskonzervek gyártója törődik a hagyományokkal, a természetességgel, az inspirációval, a praktikummal és az innovációval. Azzal, hogy a Globus zöldségkonzervek mostantól levélkés pecséttel vannak ellátva, a márka azt üzeni, hogy természetes, friss, rügyező, kész a megújulásra és rengeteg új gondolat sarjadhat belőle.

A Levélkés Globus a zöldség, ami lépést tart az idővel. Ez az a termék, amely bizonyítja, hogy az ember és a természet mindig képes együtt új dolgokat alkotni és megújulni. Mi is izgatottan várjuk, hogy mit tartogat a következő 100 év! .