Itt az NGM nagy terve: jövőre ingatlant is lehet venni a nyugdíjpénztárból

Egy éven át lakásvásárlásra is lehet majd használni a nyugdíjpénztári megtakarításokat egy tervezet szerint. Az NGM azt reméli, 300 milliárd forint mozdul meg így a piacon – derül ki a Bank360.hu tudósításából.

Nagyon jó és sikeres évük lesz az idén a pénztáraknak – mondta Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) miniszteri biztosa az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) konferenciáján. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már bejelentette, hogy a nyugdíjcélú megtakarításokat lakhatási célra is felhasználhatóvá tennék. Ennek a tervezetét az érintett piaci szereplők számára már elküldték.

Lakáscélra lehet felhasználni a tervezet szerint az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat, az intézkedés egy évre szól, és az adókedvezmény mentes lesz a felső korláttól. Az NGM azt prognosztizálja, hogy 300 milliárd forint körüli összeg kerülhet a lakáspiacra, ami 60 milliós lakásárakkal és 15 százalékos önrésszel számolva 30 ezer körüli tranzakciót jelentene lakáshitelt vagy más forrásokat is bevonva – írja a Bank360.hu közleményében.

“A hosszú távú öngondoskodás ideológiája Magyarországon még 30 év után sem rögzült, a háztartások nem akarnak a nyugdíjig megtakarítani. Ez nem is fog megváltozni” – mondta Kovács Zsolt.

A magyarok ingatlanban öngondoskodnak

A saját ingatlanban élők aránya 91 százalék Magyarországon, ami a negyedik legmagasabb arány az EU-ban. A hosszú távú öngondoskodás Magyarországon a lakásszerzés. Mindenki szeretne magának, a gyerekének és még az unokájának is saját tulajdonú lakást. A szabad pénzeszközöket is elsősorban lakásvásárlásra fordítanák a magyarok. A lakáspiaci tranzakciók száma is megugrott az elmúlt félévben, júliusban, augusztusban pedig további bővülés várható.

A fogyasztással kapcsolatban is sokaknak a lakáscél jut az eszébe. Az öngondoskodás tehát létezik Magyarországon, de nem nyugdíjcélra, hanem ingatlanba fektetnének be az emberek. A befektetési alapokon belül is az ingatlanalapok kiemelkedően népszerűek Magyarországon. Mivel Magyarországon magas az óvatossági motívum, és eközben az ingatlanbefektetések kiemelkedően népszerűek, ezért olyan intézkedésben gondolkoznak, amely egyszerre oldja az óvatosságot és segíti a megtakarítási célok megvalósítását.

A tagok egyébként is ingatlant vennének?

A pénztárakból kevesebb, mint 1000 fő kért eddig járadékot, pedig évente 30 ezren mennek a pénztártagok közül nyugdíjba. A havi állami nyugdíjra mindenki számít, de a pénztáraktól senki sem számít havi kifizetésre – hangsúlyozta a miniszteri biztos. Ma egy önkéntes pénztárban nem kifejezetten nyugdíjcéllal takarítanak meg. Az ingatlanról viszont úgy gondolják a magyarok, hogy abból valami lesz, sokan kiadják, és ez a nyugdíjuk kiegészítése.

Az NGM szeretné az időskori jövedelemtöbbletet és az ingatlanbirtoklást összhangba hozni. A pénztárak tavaly 80,9 milliárd forintot fizettek ki egyösszegű kifizetésként, emellett 30,5 milliárdot a várakozási idő letelte, de még a nyugdíjkorhatár előtt fizettek ki, további 26 milliárd forint fölötti egyéb kifizetés volt. Kovács Zsolt szerint ennek a jelentős része lakáscélt szolgált.