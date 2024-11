Januártól a lakossági ügyfelek is megkapják a tranzakciós illeték emelését

A lakossági ügyfelek is megkapják a tranzakciós illetékek jelentős növekedését: megkezdődött a díjemelés a pénzintézeteknél, a legnagyobb hazai bank már közzétette januártól érvényes bankszámladíjait, amikbe beépítette a változást, mivel a díjstop csak 2024 végéig tart – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

A tranzakciós illetékek augusztus elsejei emelése és a devizás ügyletekre kivetett kiegészítő tranzakciós illeték október bevezetése miatt a kormány december 31-ig díjstopot vezetetett be a lakossági bankszámláknál, így a pénzintézetek nem tudták áthárítani az ügyfelek a növekvő költségeiket. A bankoknak a bankszámladíjaik változását több hónappal előre be kell jelentenie, és mivel eddig a kormány nem adta jelét, hogy a díjstopot januártól meghosszabbítaná, megkezdődött a díjemelések közzététele. Elsőként az OTP Bank tette közzé, hogyan változnak a lakossági bankszámlái díjai és költségei 2025. január 1-től.

A különböző pénzügyi műveletekre bevezetett, és már korábban is megnövelt tranzakciós illetékeket a kormány július 8-i bejelentése nyomán augusztustól 50 százalékkal megemelte. Az átutalásoknál ennek mértéke 0,3 százalékról 0,45-re nőtt (a maximális összege tranzakciónként az addigi 10 ezer helyett 20 ezer forint lett), a készpénzfelvétel illetéke 0,6 százalékról 0,9-re emelkedett (itt nincs felső határ). Az illetékmentes határ a tranzakciónként 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedett. A pénznemváltást is tartalmazó ügyleteknél októbertől bevezettek egy 0,45 százalékos kiegészítő tranzakciós illetéket is, amit a normál illetéken felül kell megfizetni, ugyancsak 20 ezerre emelt felső határral. Ezt az új illetéket az ügyfelek saját számlái közötti tranzakciókra is meg kell fizetni.

A bankok az általuk fizetendő tranzakciós illetékeket a vállalkozások esetében már eddig is át tudták hárítani, hiszen ezekre a számlákra nem vonatkozik a díjstop, a lakossági bankszámláknál azonban csak januártól nyílik erre lehetőség. A legtöbb lakossági ügyfelet kiszolgáló OTP Bank most közzétett, januártól hatályos díjemeléseiben átvezette a tranzakciós illetékek növekedését: az átutalásoknál 0,15 százalékkal növelte a díjakat, bankon kívüli számlákra 0,5 százalékra, bankon belüli idegen számlára 0,45 százalékra, 25 ezer forintos maximum díjjal.

A készpénzfelvételnél is megjelenik az illeték emelése emelése. Az OTP ATM-es tranzakciók esetében 159 forint + 1,49 százalék helyett 159 forint + 1,79 százalék lesz a díjtétel, idegen ATM-eknél pedig 1581 forint + 0,6 százalék helyett 1581 forint + 0,9 százalék. A külföldi pénzfelvétel is megdrágul, jellemzően a tranzakciós díjak emelkedésének mértékével.

A díjemelésekben az egyes bankszámlacsomagok között vannak különbségek, ezért az ügyfeleknek érdemes megnézni a rájuk vonatkozó változásokat a bank honlapján megjelent közzétételekben.

Jellemzően az OTP szokta a legkorábban nyilvánosságra hozni a bankszámlás díjváltozásait. A Bank360.hu szakértői szerint most is arra lehet számítani, hogy utána a következő napokban, hetekben sorra közzéteszi majd a díjemeléseit a többi bankok is, várhatóan ugyancsak beépítve az áraiba a tranzakciós illetékek emelkedését. Az MNB számításai szerint a tranzakciós illetékek emelése 2024-ben 0,1, 2025-ben pedig 0,2-0,3 százalékkal növeli meg az inflációt.