Jól működik a beruházásösztönzés: Rekordot döntött a hazai FDI áramlás

Több, mint 13 milliárd eurónyi beruházás

A 2023-as év során 209 projekt kapott zöld utat, amelyek révén a működőtőke-beruházások összértéke meghaladta a 13 milliárd eurót és közel 20 ezer új munkahelyet teremtenek, ezáltal 30%-os növekedést realizálva. Ezek közül 69 projektet kiemelt beruházásként azonosítottak, összértékük pedig elérte a 11,8 milliárd eurót. Az impozáns beruházási rekordot valószínűleg 2024-ben is sikerül majd megdönteni a 2024 januárjában bevezetett jogszabály-változásoknak köszönhetően, amelyek között kiemelkedik az Eredmény Alapú Egyedi Kormánydöntéssel Nyújtható (EKD) támogatás bevezetése. A januárt óta működő, új rendszer alapvető célja, hogy a fejlesztési adókedvezmény helyett készpénztámogatást nyújtson azoknak a vállalatoknak, amelyeket a globális minimumadó bevezetése érinthet negatívan.

A jogszabályváltozások további fontos eleme a profitrepatriálás támogatásának bevezetése, amely a külföldön működő leányvállalatokkal rendelkező magyar nagyvállalatok számára jelent új lehetőséget. Ez a lépés újabb támogatási formát kínál, mely elősegíti a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességének növelését.

Az EKD támogatás reformja nem áll meg a fent említett újításoknál; a kormány további lépéseket is tett a beruházások ösztönzése érdekében:

– K+F EKD Támogatás: A kutatás-fejlesztési projektek támogatási intenzitása jelentősen megugrik, akár 50%-ra is emelkedhet a korábbi 25%-os támogatási szintről.

– Szolgáltatóközpontok Támogatása: Csökken a támogatáshoz szükséges minimális létszám követelménye, 50 főről 25 főre, ezzel is ösztönözve a központok létrehozását és bővítését.

– Képzési Támogatás: Az igénybe vehető képzési támogatás mértéke is emelkedik, 2 millió euróról 3 millió euróra, ami további lehetőséget biztosít a munkaerő fejlesztésére.

Fontos a szakértői jelenlét

„Bár a feltételek jóval kedvezőbbek és rugalmasabbak, mint korábban, az a tapasztalatunk, hogy sajnos sok vállalkozás szakértői segítség nélkül nehezen igazodik ki a lehetőségek között. Egy többmilliárd forintos beruházás esetében milliókat, sőt, akár százmilliókat is jelenthet, hogy jól mérje fel a vállalat, mire igényelhet esélyesen támogatást. Több ügyfelünknél is láttunk olyan példát, hogy ez jóval nagyobb kör, mint amire gondolnának” – árulta el Oláh-Kántor Adrienn, az Investment and Business Services Hungary szakértője.

Az új EKD támogatások bevezetése és a kapcsolódó jogszabályi változások jelentős lépést jelentenek a magyar gazdaság versenyképességének javítása felé. A kormányzati intézkedések célja, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpontja legyen a nemzetközi beruházásoknak, ezzel is elősegítve a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az eredmények már most is biztatóak, és a jövőbeli tervek még inkább megerősítik a fenntartható fejlődést a vállalati beruházások területén.