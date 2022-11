Katar többé nem hirdethet a londoni tömegközlekedési eszközökön

Bár a londoni közlekedési vállalatnak már régóta tilos reklámmegbízást elfogadnia az emberi jogokat megsértő államoktól, a katari labdarúgó-világbajnokság mentességet kapott a tilalom alól – mostanáig. A londoniak döntése után Katar felháborodott és a befektetések visszavonásával fenyegetőzik.

Későn jött a döntés, de most már komolyan gondolja a londoni városi közlekedési vállalat: a világbajnokságnak otthont adó Katarban elkövetett emberi jogi jogsértések elleni tiltakozásul ezentúl nem lesz több reklámja a közel-keleti államnak a város buszain és metrószerelvényein. A Transport for London megerősítette a Financial Times című lapnak, hogy e héttől kezdve nem fognak ilyen hirdetéseket megjeleníteni – írja a Spiegel.

Valójában a közlekedési vállalat már évekkel ezelőtt leállította az olyan országokból származó reklámokat, ahol a homoszexualitás büntetendő, méghozzá Sadiq Khan londoni polgármester utasítására. Azonban a világbajnokság idejére Katar mentességet kapott a tilalom alól és turisztikai kampányt folytathatott, amit most hirtelen leállítottak.

A katari pénz mindenütt jelen van Londonban

A váratlan döntést követően Katar bejelentette, hogy felülvizsgálja a Londonban és más brit városokban meglévő és tervezett beruházásait – írja a Financial Times katari forrásra hivatkozva. Egy bennfentes elmondta a lapnak, hogy az a benyomás alakult ki, hogy a katari befektetéseket nem látják szívesen a brit fővárosban, és kettős mércével vádolják a briteket.

Az elmúlt évtizedekben a katari befektetések mindenütt jelen voltak Londonban: a Harrods luxusáruházak katari befektetők tulajdonában vannak, csakúgy, mint a The Shard mega-felhőkarcoló, amely 310 méterével Nyugat-Európa legmagasabb épülete. A katari befektetők a legnagyobb brit repülőtérben, a Heathrow-ban és több szállodaláncban is részesedéssel rendelkeznek. Emellett a sivatagi állam fontos energiaszállítója az Egyesült Királyságnak, például a szigetországot cseppfolyósított gázzal ellátó tartályhajókon keresztül.