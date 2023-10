Két új úti cél a Wizz Air magyarországi kínálatában

Debrecen-Róma és Budapest-Glasgow útvonalakkal bővít a légitársaság. A Wizz Air, Európa leggyorsabban növekvő és legfenntarthatóbb légitársasága két új, közvetlen járattal bővíti magyarországi kínálatát.

Decembertől a mesés Róma is közvetlenül elérhető lesz a Debrecen Nemzetközi Repülőtérről. November 14-től pedig a Wizz Air skóciai járatai Edinburgh helyett ezúttal az országrész legnagyobb városába, Glasgow-ba repülnek Budapestről. Jegyvásárlásra a Wizz Air weboldalán, valamint a légitársaság mobilapplikációján keresztül van lehetőség.

Róma méltán Európa egyik leglátogatottabb célpontja: az ókorból fennmaradt romok minden utazni vágyót visszarepítenek a múltba. A város nemcsak történelme, hanem kultúrája, művészete, gasztronómiája és építészete miatt is az egyik legmesésebb úti cél: kétségkívül az a hely, amit egyszer mindenkinek látnia kell, nem hiába nevezik az örök városnak.

„Róma egy sokak által régóta várt desztinációként jelenhet meg a Wizz Air debreceni kínálatában decembertől, így külön öröm számunka, hogy erről a járatindításról számolhatunk ma be. Az év elején körülbelül 250 000 utas elérését tűztük ki célul 2023-ra, melyhez úgy gondolom, hogy a korábban bejelentett Hurghada, valamint Róma járatok nagyban hozzájárulnak majd” – mondta Király Tamás a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője.

A Wizz Air folyamatosan törekszik útvonalhálózatának bővítésére, ezt bizonyítja az új, közvetlen járat elindítása is, amellyel a légitársaság immár Olaszországgal is összeköti Debrecent. A római útvonal új lehetőségeket és kalandokat kínál minden utazónknak.

Skócia legnagyobb városa, Glasgow neve nem hiába jelent „zöld helyet”, hiszen számos gyönyörű parknak és zöldellő tájnak ad otthont. Természeti adottságai mellett a város igazi kulturális metropolisszá nőtte ki magát az évek során nagyszerű múzeumainak, palotáinak, fesztiváljainak és művészeti galériáinak köszönhetően.

„A Wizz Airnél szüntelenül törekszünk arra, hogy a lehető legszélesebb útvonal kínálatot nyújtsuk utasainknak, ezt bizonyítják ez az új, kulturális és gasztronómiai élményekben bővelkedő desztinációk is. Büszkék vagyunk az új útvonalak megnyitására, és elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk utasainknak. Alig várjuk, hogy fedélzetünkön üdvözölhessük utasainkat az új járatainkon is” – mondta Trubek Zsuzsa, a Wizz Air kommunikációs menedzsere.

ÚTVONAL​ JÁRATSŰRŰSÉG​ ELSŐ JÁRAT​ JEGYÁR​ Budapest – Glasgow kedd, szombat 2023. november 14. 9 890 forinttól Debrecen – Róma-Fiumicino szerda, péntek 2023. december 13. 5 790 forinttól

A Wizz Air nagy számban bővítette járatait több útvonalon is októbertől. Az egzotikus Abu Dhabi, Hurghada, Madeira és Tenerife mellett Alicante, Madrid és Milánó is könnyebben elérhetővé válik a magyar fővárosból: a Wizz Air minden korábbinál több járatot kínál hetente ezekre a úti célokra az utazni vágyóknak. Emellett a nagy érdeklődésre való tekintettel a Bázelbe és Keflavíkba tartó járatok száma is tovább bővül.