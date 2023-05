Kilóra mérik az utasokat az Air New Zealandnál

Előbb mérlegeljen, aztán repüljön: a nemzetközi utasoknak indulás előtt mérlegre kell állniuk az Air New Zealandnál. A légitársaság állítása szerint ez a biztonságról és a hatékonyságról szól.

Az Air New Zealand nemzetközi járatain utazóknak a következő hetekben felszállás előtt fel kell fedniük a testsúlyukat. A légitársaság azt ígéri, teljes diszkréciót biztosít – számolt be a Spiegel.

“Tudjuk, hogy a mérlegre állás ijesztő lehet. Szeretnénk megnyugtatni ügyfeleinket, hogy nincs látható kijelző. Senki sem láthatja a súlyát, még mi sem! Ez teljesen névtelen” – biztosított a légitársaság egyik vezetője a news.com.au weboldal szerint.

A közlemény szerint az információkat a repülőgép súlyának és egyensúlyának kiszámításához gyűjtik. “Egyszerű, önkéntes, és ha megadja a súlyát, azzal segít nekünk abban, hogy minden alkalommal biztonságosan és hatékonyan repülhessünk” – közölte fel az utazóközönséggel a vezetőség. A fedélzeten egyébként is mindent megmérnek, a rakománytól kezdve a fedélzeti ételeken át a csomagtérben lévő poggyászokig – tették hozzá.

Július 2-ig az Air New Zealand nemzetközi utasaitól az aucklandi nemzetközi repülőtéren kérik majd a mérlegelést. A légitársaság szerint legalább 10 ezer utasnak kell részt vennie a felmérésben. Ez a Polgári Légiközlekedési Hatóság követelménye.

A hatóság előírásai szerint a légitársaságok többféle módon is megbecsülhetik az utasok súlyát. Az egyik mód, hogy rendszeres felméréseket végeznek, ahogyan az Air New Zealand is teszi, hogy meghatározzák az átlagos súlyt. A másik lehetőség, hogy elfogadják a hatóság által meghatározott szabványos súlyt.

Jelenleg a hatóság által meghatározott súly a 13 éves és idősebb személyek esetében 86 kilogramm, kézipoggyásszal együtt. A hatóság legutóbb 2004-ben emelte meg az utasok átlagos súlyát. Addig 77 kilogramm volt.