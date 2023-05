Kontinenseken átívelő új elektromos autó-premierek

Négyrészes cikksorozatunkban az Auditól a Volvóig minden autógyártó legújabb elektromos modelljét górcső alá vesszük, és azt is eláruljuk, hogy jelenleg mennyit kell fizetni értük. Minden részben – ábécé sorrendben haladva – nyolc gyártó modelljét mutatjuk be.

Napjainkban sorra jelennek meg az új elektromos autók, és nehéz naprakészen követni, hogy pontosan melyik modell a legújabb. Segítségképpen itt van egy összefoglaló az összes márka legújabb elektromos modelljéről.

A második részben a kelet-ázsiai gyártók kerültek túlsúlyba, de olyan márkák is szerepelnek benne, amelyek eddig mindössze egy elektromos modellt dobtak piacra. Az első rész ide kattintva érhető el.

Genesis

A Hyundai csoport prémium márkája, a Genesis már majdnem két éve jelen van Európában, és már benzines, dízel, valamint teljesen elektromos modelleket is kínál. Ami az elektromos autóit illeti, a legújabb modell a GV70 teljesen elektromos változata, amely gyors, kifinomult és kénylemes belső térrel rendelkezik.

A modell listaára: 27 millió forint

Honda

A Honda E egy olyan elektromos autó, amely a stílusra helyezi a hangsúlyt, mivel jellegzetes megjelenésű és belül nagyon okos. Emellett jól felszerelt és élvezetes vezetni, de nagyon drága, különösen a méretéhez képest. Emellett hivatalosan csak 210 kilométert tud megtenni két töltés között, ami a riválisokhoz képest elég gyenge. Ráadásul a valóságban ez a hatótávolság valószínűleg mindössze 160 kilométer.

A modell listaára: 15 millió 800 ezer forint

Hyundai

A Hyundai mostanában lendületben van, és ez abból is látszik, mennyire lenyűgözőek az elektromos autóik. Az Ioniq 6 például nemcsak a formavilágában hasonlít a szemet gyönyörködtető Ioniq 5 elektromos SUV-ra, de nagyon jól vezethető és intelligens is. A hatótávolsága is jó, ugyanis hivatalosan 540 kilométert képes megtenni két töltés között.

A modell listaára: 20 millió forint

Jaguar

A Jaguar jóval megelőzte a korát, amikor 2018-ban piacra dobta az I-Pace elektromos SUV-t. És annak ellenére, hogy ez még mindig a brit gyártó egyetlen elektromos modellje, továbbra is egy nagyon lenyűgöző autó. Ragyogóan vezethető (jó kezelhetőséggel és kényelmes utazási élménnyel), továbbá belül is nagyon szépen kidolgozott.

A modell listaára: 30 millió forint

Jeep

Az Avenger nem hasonlít egyetlen korábbi Jeephez sem: nemcsak hogy teljesen elektromos, de kifejezetten az európai vásárlók számára tervezték és gyártották. Vitatható, hogy egy ilyen radikális változtatás nagy kockázatot jelent-e a Jeep részéről, de úgy tűnik, hogy kifizetődött, mert az Avenger stílusos, jól vezethető és jól felszerelt. Mivel azonban elég kicsi, nem túl praktikus, és néhány riválisnak nagyobb a hatótávolsága.

A modell listaára: 15 millió 800 ezer forint

Kia

A Kia EV6 GT teljesítménye elképesztő: 577 lóerővel erősebb, mint egy Porsche 911 Turbo. Ahogy az várható volt, villámgyors, és mindössze 3,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-s sebességre. Ez egy nagy és nehéz elektromos SUV-tól egészen elképesztő.

A modell listaára: 26 millió 500 ezer forint

Lexus

Annak ellenére, hogy a Lexus a hibrid technológia úttörője, az RZ elektromos SUV-val csak most érkezett meg az elektromos autók piacára. A cég szakértelme azonban egyértelműen megmutatkozik, hiszen az RZ-t kényelmes és kellemes vezetni. Emellett praktikus is, és a részletekig kidolgozottnak tűnik.

A modell listaára: 27 millió forint

Mazda

A Mazda egyetlen elektromos modellje egy viszonylag megfizethető és jól felszerelt elektromos SUV. Már a belépőszintű Prime Line alapfelszereltségként kap head-up kijelzőt, elektromosan behajtható külső tükröket és automata ablaktörlőket. A mindössze 200 kilométeres hivatalos hatótávolság azonban korlátozza a vonzerejét.

A modell listaára: 13 millió forint

A következő részben újabb nyolc elektromos modell rövid bemutatásával folytatjuk.

(A What car? cikke alapján)