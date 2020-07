Koronavírus – Gulyás: Veszélyességi besorolást kaptak az országok

A zöld kategóriát kapott országokban a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. A sárga kategóriába azok tartoznak, ahol kevésbé súlyos a helyzet, a vörösbe pedig, ahol súlyos. Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten.

Magyarországnak meg kell védenie saját biztonságát, meg kell akadályoznia azt, hogy a vírust külföldről be lehessen hurcolni – mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, Magyarország közös erőfeszítéssel megnyerte az első csatát a vírussal szemben, az életet sikerült május közepe óta több részletben újraindítani.

“Hazánk ma egész Európában az egyik legbiztonságosabb ország a járvány szempontjából” – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a világban azonban nem mindenhol ennyire sikeres a védekezés, ezért a járvány újra és újra több helyen fellángol.”Akkor van esély arra, hogy az életünket korlátozó intézkedések újbóli bevezetését elkerüljük, ha a vírust sikerül a határokon kívül tartani” – tette hozzá.

A tárcavezető aláhúzta, a kormánynak továbbra is a magyar emberek egészsége, élete és biztonsága a legfontosabb, ezért mindent megtesz, hogy megakadályozza a vírus visszatérését.

A kormány az operatív törzs javaslatára ezért arról döntött, hogy a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három – vörös, sárga és zöld – kategóriába sorolja az államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését – fejtette ki Gulyás Gergely.

A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzöttségi adatokat az országhatárokon kívül is, és a környező országokból, valamint az egész világból aggasztó jeleket tapasztaltak – mondta. Hozzátette: Magyarországon az aktív fertőzöttek száma csökkent és a további csökkenést szeretnék garantálni.

A miniszter szerint ellentmondásosnak tűnik, de igaz, hogy minél jobban tudjuk őrizni a határainkat, kontrollálni, korlátozni az országba való belépést, annál jobban meg tudjuk őrizni a biztonságos és szabad élet feltételeit Magyarországon. A rendszerváltást megelőzően évtizedekig éltünk úgy, hogy a szigorú határellenőrzés, a külföldre vagy külföldről Magyarországra történő beutazás korlátozottsága egyet jelentett az ország rabságával, most viszont fordított a helyzet, a korlátozó intézkedések a szabadság megóvását, biztonságunk megőrzését szolgálják – fogalmazott.

Közölte: további hazai korlátozó szabályok bevezetését a kormány nem tartotta indokoltnak, mivel a fertőzések száma csökken Magyarországon, ugyanakkor a kedvező folyamat fenntartása a határellenőrzés szigorításával biztosítható.

Ismertette: a zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. A sárga kategóriába azok az országok tartoznak, ahol kevésbé súlyos a helyzet, a vörösbe pedig azok, ahol súlyos.

Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírus-tesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.

Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség – mondta.

A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá a hivatalos út is, ugyanakkor az egészségügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerülhet – ismertette a miniszter. Hozzátette: ahogy korábban is, a házi karantén szabálya alól különös méltánylást érdemlő esetben a rendőrség adhat, a kérelmet angol vagy magyar nyelven kell kérelmezni.

Az országok besorolásával kapcsolatban rögzítette: a kormány újra és újra felül fogja vizsgálni az országok listáját a szerdánként, és ha szükséges, akkor a sárga vagy a vörös kategóriába tartozó országok száma bővülhet. Ha valahol drámaian romlik a helyzet, azonnal intézkednek.

Az európai uniós tagállamoknál különös figyelmet fordítottak arra, hogy amennyiben lehet, a mozgás szabadságát biztosítsák – szögezte le Gulyás Gergely.

Sárga kategóriába tartozik ma a tagállamok közül Bulgária, Portugália, Románia és Svédország, továbbá az unión kívüli országok közül az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok.

Vörös kategóriába tartozik az európai országok közül Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, továbbá Moldova, Montenegro és a környező országok közül egyedüliként Ukrajna, valamint az említett kivételekkel az ázsiai, az afrikai és a dél-amerikai országok is.

Horvátországban a fertőzöttek száma alacsony a növekedés ellenére is, ezért egyelőre a zöld kategóriában van – mondta.

A vizsgálatok költségeit augusztus 1-jéig vállalja a kormány, ezt követően azonban mindenkinek magának kell viselnie a tesztelés költségét, ha sárga vagy vörös jelzésű országból hazatérve nem kíván 14 napos hatósági házi karanténba kerülni – mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: szerdai kormányülésén dönt a kormány az augusztus 20-i ünnepségek megrendezéséről. Ugyancsak kérdésre tagadta, hogy Magyarország nem szolgáltat adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak, szerinte félreértésről van szó.

Az MTI kérdésére elmondta: szerdától lépnek hatályba az utazási korlátozó intézkedések. Megerősítette, azok is számíthatnak az új intézkedésekre, akik Görögországból közúton, Szerbián keresztül térnek haza.