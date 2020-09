Koronavírus – karantén? A fiatalokon a világ szeme

Újabb veszély: Magyarországon is nőtt a vírustagadók száma. Életbe léptek a külföldiek beutazását korlátozó magyar szabályok, miután itthon is megugrott az új megbetegedések száma. Az iskolakezdés is oka lehet a járvány erőteljesebb megjelenésének. Tüntetéseket, és felgyorsított gyógyszer engedélyezési eljárást, új törvény reakciót szült az újabb Covid-19 hullám világszerte, miközben több mint 140 vakcinával kíséreteznek.