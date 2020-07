Koronavírus – Rekordmagas számok Csehországban

Csehországban a vasárnapi kora reggeli órákban 4764 fertőzött volt az országban, ami mintegy harminccal több, mint az április közepi eddigi rekord.

A vasárnapi kora reggeli órákban 4764 fertőzött volt az országban, ami mintegy harminccal több, mint az április közepi eddigi rekord – derül ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján közölt legújabb adatokból. Szombaton 113 új esetet regisztráltak a laboratóriumi vizsgálatok során, a napi növekedés immár ötödször egymás után újra meghaladja a száz esetet.

Március elsejétől, amikor a fertőzés megjelent, vasárnapig 13 855 személynél mutatták ki a Covid-19 betegséget, közülük 8733 már meggyógyult. A halálos áldozatok száma 358.

A legrosszabb helyzetben a Morvasziléziai régió van, ahol pénteken délután

újra kötelezővé tették az arcmaszkok használatát a tömegközlekedésben és a zárt helyiségekben.

Eddig ez csak a lokális fertőzésgócként kezelt Karviná városban volt kötelező. Az egész régióban bevezették a kórházak és az idősotthonok látogatásának tilalmát, korlátozzák a vendéglátóipari egységek nyitva tartását. Higiéniai szakemberek

különösen veszélyesnek tartják, hogy a betegség elkezdett a 65 éven felüliek körében terjedni.

Országos méretben az új megbetegedések fele esik a Morvasziléziai régióra.

Helyi fertőzésgócok vannak egyebek között a dél-morvaországi Uherské Hradiste és a Prágától északra fekvő Melník környéken is. Mindkét helyen a konkrétan érintett településeken újra kötelezőek az arcmaszkok, és felújítottak több korábbi korlátozást is.

Mindezek ellenére a cseh egészségügyi tárca és a higiéniai szakemberek azt állítják, hogy az általános járványhelyzet továbbra is jó és ellenőrzés alatt van.