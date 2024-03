Kulcsfontosságú feladatok várnak az agrárdiplomásokra

Összességében bőven önellátó hazánk zöldségből és gyümölcsből a szakma erejének köszönhetően, ennek a jövőbeli megőrzéséhez és erősödéshez elengedhetetlen a jó szakemberek képzése – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Budai Campusán tartott diplomaátadó ünnepségén.

Feldman Zsolt a MATE Kertészettudományi Intézetének, Növényvédelmi Intézetének, Szőlészeti és Borászati Intézetének friss diplomásaihoz szólva kiemelte, hogy a XXI. század agráriumában a siker fontos feltétele, hogy ebben a hagyományos alapokon, a biológián, természettudományokon nyugvó szakmában olyan szakmai ismeretekkel rendelkező gyakorlati szakemberek dolgozzanak, akik értik a mára adat- és információalapú, technológiaorientált mezőgazdasági világot is. Ebben fontos szerepet tölt be a MATE, amely képzéseivel az agrártudományok területén lehetőséget teremt a sokoldalú, széles látókörrel rendelkező, hivatásukban sikeres, fiatal szakemberek kinevelésére.

Az agrár-felsőoktatásban szerzett diploma, oklevél belépő egy szép szakmába és fontos lépcső a hallgatók karriercéljainak elérésében, ahogyan a szakmának és az országnak a diplomázott, jó képzést kapott diák versenyképességi előrelépést jelent – hangsúlyozta köszöntő beszédében.

Ismertette, hogy a magyar kertészeti ágazaton belül a zöldség- és gyümölcstermesztés, a szőlészet-borászat mintegy 650 milliárd forintot állít elő, ami a teljes hazai mezőgazdasági termelés 15 százalékát teszi ki. Van tehát akkora ereje ennek a szektornak, hogy megfelelő hátteret tudjon adni a fiatalok számára a pályán való elinduláshoz. A növényorvosok szerepének fontosságát azzal is kiemelte, hogy nemcsak 145 ezer hektár szőlő- és gyümölcsültetvény, hanem összesen 5 millió hektárnyi magyar mezőgazdasági terület növényvédelmi állapota függ munkájuktól. Így kulcsfontosságú feladat vár a diplomát szerzett fiatalokra, akik segítséget nyújthatnak majd a szakmák presztízsének erősítésében is, hiszen ma már nagyon kevesen ismerik a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmák, a mindennapi élelmiszer előállításának nehézségeit és kihívásait. (AM)