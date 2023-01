Lantos Csaba: sokkal több beruházás kell az energetikában

Magyarországon sokkal beruházás-intenzívebb korszakba kell lépni az energetikában is, ezért a kormány arra készül, hogy a következő hét évben az előző hét évhez képest ötszörösére fogja növelni a megfelelő energiaellátáshoz szükséges infrastruktúra-beruházásokat – mondta az energiaügyi miniszter az Indexnek adott interjúban.

Lantos Csaba három területet emelt ki, ahol mindenképpen szükséges beruházásokat végezni: a megújuló energiaforrásokat, a hálózatfejlesztéseket és a rugalmasságot fejlesztő infrastruktúrákat.

A miniszter az ellátásbiztonság, a megfizethetőség és fenntarthatóság biztosítását nevezte az energiaszektor előtt álló legfontosabb feladatoknak.

“Az egyik legnagyobb dilemmánk az energiaszuverenitás, hiszen hazánk Európában a külföldnek az egyik leginkább kitett ország. Nekünk most még akkor is az energiaszuverenitás felé kell mennünk, ha egy adott időszakban ez nem is a leggazdaságosabb” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, nemcsak az a feladat, hogy az ellátásbiztonságot a korábbi felhasználási szintekhez képest biztosítsák, hanem dinamikus növekedést kell tudni garantálni.

Lantos Csaba elmondta:

a hazai áramfogyasztás 44 terawattóra, ennek nagyjából a 70 százalékát Magyarországon állítják elő, de jelentős részben importfüggő az ország. A számítások szerint 2030-ra 68 terawattórát kell elérni, hogy minden igényt ki lehessen elégíteni, ez önmagában 55 százalékos emelkedés.

A miniszter kifejtette, hogy a kiszámítható környezet mindig jót tesz az üzletnek, minden befektetési döntésnél fontos szempont. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek, mikor rendkívüli körülmények alakulnak ki, és be kell avatkozni a gazdaságba.

“A gazdaságpolitika békeidőben ezt nem szívesen teszi, de elég körbenézni Európában, mára szinte mindenütt volt vagy van valamilyen lakosságiár-szabályozás, kedvezményrendszer, támogatás az energiára” – mutatott rá, hozzátéve, hogy számos országban vezettek be extraprofitadót is.

Ahhoz, hogy a magyar családok számára megőrizzék a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig, az extraprofittal rendelkezőktől is hozzájárulást várnak. A bevétel a Rezsivédelmi alapba megy, annak összegét a négyszeresére emelik – közölte Lantos Csaba.

Kitért arra, hogy tavaly 17 százalékkal csökkent a hazai gázfogyasztás, ami komoly eredmény. Ezen belül decemberben, már a fűtési szezonban 25 százalékos volt a mérséklődés, ami jelzi, hogy a háztartások és a vállalatok is alkalmazkodnak.

A folyamatokból azt látják, sokan képesek voltak csökkenteni a fogyasztásukat, hogy bejussanak a sávhatár alá – hívta fel a figyelmet.

A sávhatár alatti ár a továbbiakban sem változik, az afölötti részt április 30-ig felül fogják vizsgálni, megnézik, hogy mit és hogy lehet módosítani – közölte az energiaügyi miniszter.