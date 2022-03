Londoni elemzők: inflációs sokkot okozna Európában az orosz gáz- és olajimport betiltása

Európában inflációs sokkot, az orosz gazdaságban pedig összeomlásszerű recessziót okozna, ha az ukrajnai háború miatt érvényesített szankciók közé bekerülne az orosz földgáz és a nyersolaj importjának betiltása – vélik londoni pénzügyi elemzők.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics friss tanulmányában közölte: modellszámításai szerint az orosz földgáz- és nyersolajszállítások leállítása esetén az irányadó északi-tengeri Brent olajféleség hordónkénti ára rövid távon 160 dollárra, a földgáz európai szabadpiaci ára megawattóránként 300 euróra szökne fel.

A földgáz- és a nyersolajexport tavaly Oroszország hazai össztermékének (GDP) 15 százalékát, a teljes orosz áruexport felét tette ki.

A Capital Economics londoni elemzői közölték: számításaik szerint az olaj- és a földgázexport leállása esetén az orosz GDP-érték 25 százalékkal zuhanna az idén, a rubel további 35 százalékkal gyengülne a dollárhoz képest és elérné a 200 rubel/dollár árfolyamot.

Az elemzés szerint ebben az esetben a tizenkét havi oroszországi infláció jóval meghaladná a 30 százalékot, és az orosz jegybanknak nem lenne sok más lehetősége, mint az, hogy 35-40 százalékra emelje alapkamatát a jelenlegi 20 százalékról.

A ház szerint e forgatókönyv megvalósulása esetén a nagy, fejlett ipari gazdaságokban 8 százalékig emelkedne az idén az inflációs ütem a januárban mért 5,8 százalékról.

A fejlett gazdaságokban az idei egész évi átlagos infláció is 6 százalék lenne, és 2022 végén a fogyasztói árindex csaknem 5 százalékkal haladná meg az egy évvel korábbit – áll a Capital Economics tanulmányában.

A cég londoni elemzői hangsúlyozzák: ez a kétszerese lenne annak az inflációs ütemnek, amelyet az Ukrajna elleni orosz invázió előtt 2022 végére valószínűsítettek a globális fejlett ipari térségben.

A Bank of America globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Global Research) elemzői szintén frissen megjelent átfogó tanulmányukban közölték: alapeseti forgatókönyvük az idén 13 százalékos GDP-zuhanást valószínűsít Oroszországban, és a ház jövőre is csak 6 százalékos orosz gazdasági növekedéssel számol, így az orosz gazdaság 2023-ban is a mély depresszió állapotában lesz.

A BofA Global Research londoni elemzőinek várakozása szerint mindezt 20 százalékra gyorsuló éves átlagos oroszországi infláció kíséri az idén.

A cég tanulmánya szerint az ukrajnai háború nyomán érvényesített szankciós intézkedések az euróövezeti gazdaságra is visszahatnak.

A ház felülvizsgált előrejelzésében az eddigi 3,5 százalékról 2,8 százalékra rontotta az idei euróövezeti gazdasági növekedésre szóló prognózisát, és 2,2 százalékról 1,7 százalékra csökkentette a 2023-ra adott valutauniós növekedési előrejelzését.

A BofA Global Research elemzői az eddiginél 160 bázisponttal magasabb, 6 százalékos idei átlagos inflációs ütemmel számolnak az euróövezetben.

Alapeseti előrejelzésük szerint a Brent nyersolaj hordójának árfolyama 130 dolláron, a borúlátó forgatókönyv megvalósulása esetén 170 dolláron tetőzik az idei második negyedévben.