Magyar falu program – 121 településen nyílik kisbolt

A Magyar falu programnak köszönhetően kisbolt nyílik 121 olyan településen, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár a Magyar falu programban meghirdetett, falusi kisboltokat érintő támogatás első eredményeit ismertetve elmondta: mintegy 5,6 milliárd forint támogatást fizetnek ki a következő hetekben, hónapokban az alapvető élelmiszereket és vegyiárukat árusító új boltok nyitására. A nyertes pályázók listáját pénteken teszik közzé a kormany.hu oldalon.

Példaként említette a Győr-Moson-Sopron megyei Maglócát, ahol 18 évvel ezelőtt zárt be a kisbolt, és a helyieknek reményük sem volt arra, hogy új bolt nyisson. A programnak köszönhetően most lesz kisbolt a településen – mondta.

A kormánybiztos közölte, egy pályázó négy különböző tevékenységre pályázhatott. Pályázni lehetett ingatlanvásárlásra maximum 5 millió forintig, ingatlanfelújításra maximum 50 millió forintig, eszközbeszerzésre, valamint munkabértámogatást is lehetett igényelni.

A nyertes pályázók öt évig jogosultak munkabértámogatás igénylésére – jegyezte meg.

Gyopáros Alpár elmondta, kifejezetten támogatták azt is, hogy az adott kisbolt “kvázi közösségi térként” is funkcionáljon. Vény nélkül kapható gyógyszereket is lehet majd bennük vásárolni, az üzletek több mint 90 százaléka ezeket a többletfunkciókat “bevállalta” – tette hozzá a kormánybiztos.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a 2019-ben indított Magyar falu programban a rendelkezésre álló forrás az első évben 150 milliárd, 2020-ban 200 milliárd forint volt. Ez 2021-ben már meghaladta a 270 milliárd, jövőre pedig várhatóan a 300 milliárd forintot is – közölte Gyopáros Alpár.

A program keretében idén a meglévő kisbolt fejlesztésére és új kisboltok nyitására írtak ki pályázatot. A már meglévő kisboltok fejlesztését célzó pályázatok eredményét várhatóan néhány héten belül teszik közzé – közölte.