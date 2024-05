Magyar innováció: tűzvédelmi szakemberek képzése új módszerrel

Sikeres a tűzvédelmi szakemberek képzése, akik már egy új iparági sztenderd alapján sajátítják el a papírmentes tűzvédelmet. Az innovatív magyar megoldás e-naplós rendszere átláthatóbb és könnyebb hozzáférést biztosít a tűzvédelmi eszközökhöz és az ellenőrzéshez. A papírmentes rendszer egyre szélesebb körben terjed itthon és már akkreditált képzések is elérhetőek a témában.

Számos cég és intézmény számára a tűzvédelmi ellenőrzés még ma is óriási energiabefektetést igényel, és bár igyekeznek megfelelni az előírásoknak és az ellenőrzések határidőre történő elvégzésének, a hagyományos, papír alapú gyakorlat sokszor átláthatatlan és nehézkesen hozzáférhető távolból, de kevésbé megbízható is. A cégeknek ugyanis maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy az ellenőrzés mindig időben megtörténjen, ami elmondásuk szerint sok esetben az utolsó pillanatra tolódik vagy el is marad. Erre kínál megoldást a 2020-tól elérhető papírmentes tűzvédelem, ami nem csak leegyszerűsíti a folyamatot, de átláthatóbbá is teszi. Az új iparági sztenderd pedig egyre szélesebb körben terjed, és már szakembereket is képeznek a digitális átállásra.

„Az e-naplós rendszer új iparági sztenderd, az pedig, hogy immár akkreditált képzések is elérhetőek, csak még jobban aláhúzza, hogy egyre inkább foglalkoztatja ez a téma a vállalkozásokat. Ez nem is csoda, hisz időt és energiát spórolnak vele. Gondoljunk csak arra, hogy Magyarországon több száz cég foglalkozik tűzvédelmi eszközök karbantartásával, akik nem csak a helyszínre mennek ki, ellenőrzik és matricázzák fel, hanem szükség esetén javítják is őket. Ha például elvisznek egy tűzoltó készüléket karbantartásra, szállítólevelet kell írni, de az átvételkor is készül dokumentum, a javítás közben is készül papír és természetesen számlát is készítenek. Ezeket az adatokat digitalizálni kell. Ez főleg szkennelés, vagy Excel-táblák töltögetése, de rosszabb esetben mindkettő, sőt van, aki kézzel írja. Az e-naplós rendszer azonban mindezt megkönnyíti és átláthatóvá is válik a tűzvédelem” – magyarázta Fekete Attila, a fiREG.hu Kft. egyik alapító tulajdonosa.

Közel négy és fél millió digitális ellenőrzés

Az új iparági sztenderd elterjedését jól mutatja, hogy immár 800 ezer eszközt tartanak nyilvántartva digitálisan, amelyeken összesen közel négy és fél millió digitális ellenőrzést végeztek. Az új technológia elterjedésével talán hamarosan az eszközökön található papíralapú matricák is okafogyottá válnak, hiszen az ezekről leolvasható információk a helyszínen kinyerhetők digitálisan is. Az e-naplós rendszerrel kapcsolatban pozitívak a visszajelzések és a tapasztalatok, egyre több cég áll át az elektronikus naplózásra. Köztük ismert gyógyszeripari, autóipari, élelmiszeripari cégek, de létesítményfenntartók, egyetemek, állami intézmények körében is terjed.

„Mára közel ezer karbantartóval és üzemeltetéssel megbízottal tartjuk a kapcsolatot és sok visszajelzést kapunk. Az ellenőrzendő eszközök közül ma a tűzoltó készülékeken érhető el az e-matrica szolgáltatás és rendkívül népszerű a használók körében. Ezt fogjuk kiterjeszteni rövidesen a tűzi vízforrásokra, tűzgátló nyílászárókra és további tűzvédelmi eszközökre is” – tette hozzá a szakember. A képzések sora pedig máris bővül, hiszen májustól a nagyvállalatok tűzvédelmi felelőseinek oktatása is indul.