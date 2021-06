Magyar multi program. Újabb huszonkét cég nyert támogatást

Ma már kevés egy jól csengő márkanév a képzett munkaerő vonzásához. Arra is szükség van, hogy a munkavállaló úgy érezze emberileg is jó helyre kerül - vallja Kovács Kinga, a Németországban működő K211 Consulting tulajdonos vezetője. Úgy látja: a munkaerő oldalról megkérdőjelezhetetlen a szaktudás, ám fontos az önismeret és – a magyar munkavállalók esetében - a nyelvtudás is.