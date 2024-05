Már él az automatikus napi átutalási limit az OTP-nél

Sok OTP-ügyfél most, az internet- vagy mobilbanki belépésénél szembesül azzal az üzenettel, hogy május 8-tól a pénzintézet biztonsági okokból automatikus napi limitösszeget vezetett be az átutalásokra, amit azonban a számlatulajdonosok bármikor módosíthatnak. Szeptembertől minden magyarországi banknak meg kell ezt tenni, de az ügyfeleknek érdemes maguktól is beállítani átutalási limitet – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

Fontos üzenetet kaptak az OTP bankszámlás ügyfelei, akik közül sokan a mobilbanki vagy interbanki belépésük alkalmával szembesülnek a figyelemfelhívással, miszerint a biztonságuk érdekében 1 millió forintos napi átutalási limitet állított be a bank az internetes felületein. A tervezett lépésről ugyan az OTP már korábban is tájékoztatta az ügyfeleit, azonban a Bank360.hu tapasztalatai szerint sok bankszámla-tulajdonost, különösen az online bankolásban kevésbé jártasakat mégis váratlanul érte a módosítás, és még meg kell érteniük, mi is változott pontosan.

A 2024. május 8-tól bevezetett automatikusan 1 millió forintos napi átutalási limit azt jelenti, hogy az OTP-nél bankszámlát vezető ügyfelek az internet- és mobilbankból más pénzintézetnél vezetett bankszámlára csak akkor utalhatnak ennél több pénzt, ha előbb ezt a limitet módosítják. Ezt tehát egyáltalában nem akadályozza meg, hogy egy napon belül egymillió forintnál nagyobb összeget utaljon át valaki a számlájáról, csak egy plusz biztonsági lépéshez köti mindezt – magyarázzák a Bank360.hu szakértői.

Az OTP azzal indokolta a döntést, hogy az elszaporodó internetes és telefonos csalások jelentős részét ezzel ki lehet védeni. Az ilyen esetekben jellemzően ennél nagyobb összeget csalnak ki a károsultak számlájáról, miközben egyébként egymillió forintnál többet csak nagyon ritkán utalnak az ügyfelek, akiknek így ez a plusz lépés nem jelenthet rendszeres többletterhet. A biztonságuk pedig megér ennyit, ha éppen valamiért ekkora utalásra van szükségük.

A napi limit nem ismeretlen a bankszámlás ügyfeleknek, hiszen az online vagy bolti bankkártyás vásárlásra, illetve készpénzfelvételre is van ilyen, amit ugyanúgy bármikor módosíthatnak, mint az átutalások mostantól élő automatikus limitjét. Az általában maximum néhány százezer forintra beállított bankártyás és készpénzfelvételes limitnél is célszerű egy-egy, ennél nagyobb tranzakció előtt felemelni ezt az összeget, majd azután újra visszaállítani a szokásos napi vásárlásokra, készpénzfelvételekre elegendő szintre.

Innentől az átutalásoknál is ezt csinálhatják az egymilliós automatikus limittel az OTP-s ügyfelek, akik azt is megtehetik, hogy ideiglenes, a nap végéig felfüggesztik ezt a határösszeg. Az új korlátozás a saját OTP-s bankszámlák közötti tranzakciókat nem érinti, vagyis aki a saját értékpapírszámlájára szeretne például egymillió forintnál nagyobb értékben állampapírokat vagy más értékpapírt vásárolni, az nem szembesül ezzel a korláttal. Az ügyfeleknek arra is lehetőségük van, hogy tartósan egymillió forintnál alacsonyabb összegű automatikus limitet állítsanak be a számlájukra, amit ugyanúgy bármikor módosíthatnak. A Bank360.hu szakértői szerint érdemes ezt megfontolni, hiszen az ügyfelek túlnyomó többségénél a napi több százezer forintos átutalás is ritka, ráadásul az átállítás és visszaállítás már pillanatokon belül megvalósítható akár közvetlenül a tranzakció előtt és után is.

Az OTP ezzel a biztonsági lépésével elébe ment a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlásainak, amelyek az internetes csalásokkal szembeni intézkedéseket várnak el a bankoktól. Ezek egyike szerint 2024 szeptember 1-től az internetbankban, a mobilbankban és a bankkártyáknál a bankoknak automatikus limiteket kell beállítaniuk a számlákra.

A Bank360.hu érdeklődésére az OTP azt válaszolta, hogy mérlegelték a lehetséges alapbeállításokat, ez alapján döntöttek az egymillió forintos limitről. Az ügyfeleik általában több éves bankszámlahasználat során is legfeljebb 1-2 alkalommal hajtanak végre egymillió forintosnál nagyobb tranzakciót. Az ideiglenes, azaz éjfélig tartó limitfelfüggesztés lehetőségét az ilyen élethelyzetekre vezetik be, ha például valaki ingatlant, autót vásárol vagy egy drágább külföldi nyaralást kíván így kifizetni.

A Bank360 összesítése szerint az átutalási limitekben vannak az OTP-nél szigorúbb és még lazább bankok is. Az UniCredit Banknál például az alapértelmezett tranzakciós limit forint bankszámlák esetén 200 ezer, a napi limit pedig 500 ezer forint a mobilapplikációban, míg máshol egyelőre többnyire az ügyfélre bízzák, szab-e automatikus, de átállítható korlátot az átutalásaira. Szeptembertől azonban már minden banktól elvárja ezt az MNB annak érdekében, hogy visszaszorítsák a csalásokat, és csökkentsék a csalók által az ügyfeleknek okozott károkat.