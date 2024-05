Már most hasít Horvátország turizmusa

Horvátország turizmusa a tervezett 2024-es fejlesztések és az eddigi eredmények alapján ígéretes kezdést mutat. Az első négy hónapban jelentős növekedést ért el az érkezések, vendégéjszakák és a szállodai éjszakák terén.

Az első négy hónapban az érkező turisták száma 40 000 fő volt, ami az előző év első négy hónapjához képest 9%-os emelkedést jelent. A vendégéjszakák száma is kiemelkedően magas volt az első negyedévben, 122 ezer, ami 18%-os növekedést mutat az elmúlt esztendő ugyanezen időszakához képest. Mindezek mellett pedig a szállodákban eltöltött éjszakák száma kiemelkedő növekedést mutatva, 33%-kal emelkedett.

Régiók szempontjából a legvonzóbbak a turisták számára továbbra is a Kvarner övezet, Isztria és a Zadar környéke. Kiemelendő, hogy Kvarner térség a legtöbb vendégéjszakát regisztrálta, így idén is jelentős előnnyel indul az első helyért. A legnépszerűbb úti célok között szerepelnek olyan ikonikus helyszínek, mint Opatija, Zágráb, Ičići, Zadar, Rovinj, Poreč, a Plitvicei-tavak, Crikvenica, Fiume és Umag.

Horvátország fenntartható turizmusa terén tett erőfeszítéseket is érdemes hangsúlyozni. Az idei év első napján hatályba lépett új idegenforgalmi törvény a felelősségek több szintű elosztásával próbálja majd a fenntarthatóság, az ökológiai tudatosság felé terelni a turizmus fejlesztését. Ennek értelmében a helyi önkormányzatok és regionális turisztikai testületek új szerepet kapnak a fenntartható turizmus fejlesztésében.

Az új törvény lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy korlátozzák a vendéglátó létesítmények számát és típusát, valamint más intézkedéseket vezessenek be a túlturizmus hatékony kezelése érdekében. A desztinációk korlátozhatják majd a városba szervezett érkezések számát vagy a városnézés ütemét, hogy tehermentesítsék egyes attrakciókat, és ökológiai hozzájárulást is bevezessenek. Az új törvény felhatalmazza a városokat és településeket, hogy irányítsák területük idegenforgalmi fejlesztését, beleértve az új szálláshelyek, éttermek és bárok nyitásának korlátozását is.

Az idegenforgalmi törvény minőségét és jelentőségét a Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organization, UNWTO), az ENSZ turizmusra szakosodott szervezete is elismerte, és megállapodást kötöttek a kölcsönös együttműködésről és a Horvátországi Fenntartható Turizmus Központjának létrehozásáról,

A tervezett új szállodanyitások is hozzájárulnak a horvát turizmus további fejlődéséhez. 2024-ben számos új szálloda nyitja meg kapuit, köztük a Hotel Hyatt Regency Zadar Maraska, a Hotel Pullman Zagreb, a Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton és a Riva’s Hotels & Resorts, Ićići.

„Elkötelezettek vagyunk, hogy továbbra is fenntartható és magas színvonalú utazási élményt nyújtsunk minden látogatónak. A fenntarthatóság és a minőség iránti elkötelezettségünk segít abban, hogy Horvátország továbbra is kiemelkedő turisztikai célpont maradjon a világ számára.” – mondta Herceg Ivana, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.

Továbbá fontos rendőrségi együttműködés is zajlik az idei évben is, amely alapján a magyar rendőrök egy-egy hónap időintervallumban – 2024. július 01. és augusztus 30. között – szolgálati feladatokat teljesítenek Horvátországban, Pulában és Zadarban.