Március 20-tól újra a teljes vonalon jár a 3-as metró hétköznaponként

Március 20-a, hétfő délutántól a 3-as metró hétköznaponként újra a teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között jár, de a Nagyvárad téren és a Lehel téren nem állnak meg a szerelvények – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Tudatták: hétköznapokon egész nap a teljes vonalon jár a metró, már az esti órákban sem kell pótlóbuszra szállni. Hétvégén csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekednek a szerelvények, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya Kispest között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.

Azt írták, a Nagyvárad téren és a Lehel téren még tart a felújítás, ezért ezeken az állomásokon nem állnak meg a szerelvények, a lezárt állomások környéke pótlóbusszal és egyéb járatokkal közelíthető meg.

Várhatóan májusban befejeződik a 3-as metró öt és fél éve tartó felújítása. "A rekonstrukció után szinte egy vadonatúj, teljesen akadálymentes metróvonalat kapnak vissza a budapestiek" - fogalmazott a BKK.

Közölték, a Nagyvárad tér és térsége a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal, a Keleti pályaudvar és a belváros felől az új jelzése szerint 23-as (korábbi 2M) és a 24-es villamosokkal, a Semmelweis Klinikák felől rövid gyaloglással vagy Mol Bubival érhető el.

A Lehel tér és környéke a Nyugati pályaudvartól az M14-es állomáspótló busszal, a Göncz Árpád városközpont felől a meghosszabbított útvonalon közlekedő 34-es és 106-os buszokkal érhető el.

Az M14-es és az M30-as állomáspótló buszok csak hétköznapokon közlekednek.

Hétvégéken a Lehel tér és a Nagyvárad tér is elérhető a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között közlekedő M3-as pótlóbuszokkal, ezért az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok ekkor nem közlekednek, viszont a 34-es és a 106-os buszok a hétköznapokkal megegyezően a Göncz Árpád városközpont helyett a Lehel térig közlekednek.

A BKK közölte azt is, hogy a 3-as metró közlekedési rendjének változásához igazodva változik a metróhoz kapcsolódó felszíni közlekedés is. A változások első üteme március 6-án, hétfőn lépett érvénybe: a Boráros térről induló 223M autóbusz 224E, a 254M busz 255E jelzéssel közlekedik a továbbiakban.

A módosítások második ütemét március 18-tól, szombattól, illetve március 20-tól hétfőtől vezetik be.

Több járat számozása és útvonala is megváltozik Dél-Pesten, Észak-Pesten, Angyalföldön, Óbudán és Hungária-körgyűrűn belüli területen. A változásokról a közlekedésszervező hamarosan részletesen tájékoztatást ad - írták.

A közleményben felidézték, a 3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat, és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

Mint olvasható, a felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferdepályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését.

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító 3-as metró felújítása – várhatóan két hónap múlva – a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával fejeződik be. Májustól már minden nap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják az utasok – áll a BKK közleményében.