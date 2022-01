Mastercard-vezér: a karácsonynak vége, de az emberek költenek

A világ egyik legnagyobb kártyakibocsátójának első embere szerint a fogyasztási kedv az év végi nagy ünnep után sem csökkent.

Az ünnepi szezon lendületével érkeztünk az új évbe, és a fogyasztói költési trendek továbbra is viszonylag pozitívnak tűnnek” – mondta Michael Miebach, a Mastercard vezérigazgatója a CNBC-nek elmondta, megjegyezve, hogy az ünnepi kiadások 2021-ben 8,5 százalékkal megugrottak 2020-hoz évhez képest.

A cégvezető a jövőt illetően azért is optimista, mert a Mastercard arra számít, hogy az idei költekezést a Covid-járvány alatt felhalmozott megtakarítások segítik majd. Ami a vezérigazgató szerint még akkor is megvalósulhat, ha a koronavírusos esetek megugranak, és a fogyasztók nem szívesen mennek be a boltokba. Ilyenkor ugyanis egyszerűen csak átcsoportosítják a költést az online csatornákra – magyarázta.

“A fogyasztók alkalmazkodtak, és minden jel arra mutat, hogy egyre több ügyet intéznek az online térben, legyen szó bankolásról vagy bevásárlásról” – mondta Miebach, aki 2021 januárja óta vezeti a pénzforgalmi óriáscéget.

Boruzs Álmos