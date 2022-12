Megállt a hitelek drágulása, két nagybank már csökkentette a kamatait

Korán jött a Mikulás a banki ügyfeleknek, akik olyat láthatnak a hitelfeltételek hó eleji változtatásakor, amire utoljára tavaly volt példa. Elmaradt a megszokottá vált kamatemelési hullám, két nagybank pedig már csökkentette is a kölcsönei kamatát – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A jegybanki alapkamat szeptember vége óta változatlan, jelenleg is 13 százalékon áll, a piac számára a valódi irányadó kamatot jelentő egynapos betéti kamat pedig október közepe óta 18 százalék. Utóbbi bevezetése után a bankközi kamatok tovább emelkedtek, és a tetőpontjukat október végén, november elején érték el. Azóta azonban a banki hitelkamatokat meghatározó BUBOR és BIRS is csökken. A 12 havi BUBOR csaknem másfél százalékponttal alacsonyabb értéken áll, mint egy hónappal ezelőtt (jelenleg 15 százalék), a lakáshitelekre ható 20 éves BIRS november végén pedig már 8 százalék alá is benézett, pedig október végén még a 11 százalékot súrolta.

A bankok mindeddig még az MNB őszi emeléseinek hatását árazták be az ajánlataikba, mindegyikük növelte a lakáshitelek és a személyi kölcsönök kamatát is, volt olyan pénzintézet, amelyik többször is. December azonban meghozta a fordulatot, úgy látszik, a bankok már kiemelték magukat, és kezdik beárazni a bankközi kamatok csökkenését.

A hónapváltás napjaiban már csak egyetlen pénzintézet növelte a lakáshitelei kamatát, azok közül sem mindegyiket, ezzel szemben viszont két nagybank is olcsóbbá tette a kölcsöneit – írja a Bank360.hu. Az Erste és az OTP is érdemi kamatcsökkentést hajtott végre a minősített fogyasztóbarát kölcsöneinél, előbbi pedig egy hajszálnyival a lakáshiteleit is olcsóbbá tette. Nem zárható ki ugyan, hogy egy-egy bank még növel egyes kamatain, de sokkal valószínűbbnek látszik, hogy újabb negatív hatás nélkül a kamatemelkedés megáll, és egyre több hitelintézet követheti a december eleji példát. Ezzel egy másfél éves hiteldrágulási ciklus zárulhat le azután, hogy a szándékai szerint a jegybank is befejezte a sajátját.

A fogyasztóbarát személyi kölcsönöknél indult meg a csökkenés

November 30-án az Erste Bank a jelzáloghitelek kamatain módosított, de csak minimálisan. A fix 15 éves kamatperiódusú kölcsönök kamatai 0,06 százalékponttal csökkentek, az ügyleti kamat így 11,51 százalékra módosult.

Emellett azonban a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök feltételein is változtatott az Erste, jókorát vágva a korábban érvényes ügyleti kamatokon. A kamatcsökkentés mértéke 2,11 és 2,27 százalék között volt. Így a december 1-jétől az érintett hitelek érvényes kamatai 20 százalék alá, 18,45 és 19,32 százalékra süllyedtek.

Az OTP Bank szintén december 1-jétől csökkentette a fogyasztóbarát személyi kölcsön kamatát, 0,54 százalékponttal, 2 millió és 3,1 millió forint igénylése között. Az ügyleti kamat így 18,45 százalékra módosult.

Elfogyóban az emelők

Az egyedüli december eleji emelő a Raiffeisen Bank volt: a jelzáloghiteleknél módosított, azon belül is csak az ötéves kamatperiódusú kölcsönöknél. A hitelcéltól függetlenül 0,65 százalékpont az emelés mértéke, a többi kamatperiódusnál nem történt változás.

Őt megelőzően a múlt hónap második felében még az UniCredit Bank drágított. A személyi kölcsönöknél emelt még november 21-től hol kisebbet, hol nagyobbat. Az Aktív és az Aktív plusz kedvezmény kategóriába eső személyi hitelek kamata 0,05 és 1,80 százalékpont közötti mértékben emelkedett, így az ügyleti kamat 15,60-16,37 százalék között van. A Prémium aktív, extra és extra plusz kedvezményes kölcsönöknél a növelés mértéke 0,42 és 2,09 százalékpont között volt, így az ügyleti kamat november 21-től 11,22-15,84 százalék között van. Amint azonban az előzőkből látható, az UniCreditnél még az emelést követően is sem lettek magasak a kamatok a többi ajánlathoz képest.