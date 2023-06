Ezzel pazarolják el a magyarok a legtöbb időt a munkahelyen

Ahogy egyre többünk munkája kapcsolódik szorosan az internethez, egyre több az olyan időrabló tevékenység is, amely kihat a munkahelyi produktivitásunkra. A covid-járvány óta jelentősen megnövekedett a home office keretében dolgozók aránya, ezért sokaknak különösen nehéz a gördülékeny napi munkarend fenntartása. Nem is gondolnánk, hogy a nagy rizikófaktor ellenére a szokványos időnyelő kattintgatások mellett az irodai pornófogyasztás is egyre gyakoribb jelenség.

Egy kis neten szörfölés, és el is repült fél óra a drága munkaidőből. A Kaliforniai Egyetem kutatói egy kísérlet során megállapították, hogy akár egy magánjellegű válaszlevél megírása vagy egy nem a munkánkhoz kötődő telefonbeszélgetés akkora kizökkentést jelenthet, hogy nagyjából 23 percre van szüksége az agyunknak, hogy újra képes legyen a koncentrációra.

Magánügyek a főnök kontójára

Telefonnyomkodás, számlabefizetés és személyes ügyintézés, Facebook vagy TikTok-videók, cikkek böngészése, társkeresés – ilyen és ehhez hasonló apróságokat a legtöbben beiktatnak munkaidő közben is. Nem is beszélve a különböző technikai kihívásokról (problémák az operációs rendszerünkkel, vírusirtó-frissítés, képletöltés) – utóbbiakra heti átlagosan közel 100 percet fordítunk. Ezek az apró szünetek jellemzően külön-külön még nem mennek a munka rovására, ám sok kicsi sokra megy alapon mégis sok bosszúságot és túlórát okozhatnak.

Sokan az online társkeresést is munkaidőben bonyolítják

Néhány évtizede az emberek még személyesen, vagy az újságok társkereső rovataira hagyatkozva keresték a párjukat. Mára azonban sokan az ismerkedést is online, méghozzá munkaidőben bonyolítják. Megkönnyíti a helyzetüket, hogy a társkereső oldalak és applikációk virágkorukat élik.

Pornó munkaidőben

Ha felnőtt filmeket fogyasztasz munkaidőben, a lebukás könnyen pontot tehet a karriered végére. Pszichológusok és kiberbiztonsági szakértők egyöntetű véleménye, hogy az online pornó rohamos terjedésével mégis sokkal többen kockáztatják a felnőtt filmek irodai fogyasztását, mint azt elsőre gondolnánk. A Kaspersky biztonsági cég felmérése alapján a home office-ban dolgozók több mint fele vallotta be, hogy munkaidőben – céges eszközökön- pornót néz és önkielégít. A Pornhub statisztikái alapján pedig az éjjeli órákban kattintanak a legtöbben az oldalra, a második legnépszerűbb időpont viszont rögtön a délután négy óra és környéke.

Tekintettel arra, hogy milyen magas a rizikófaktor, érthetetlennek tűnik, miért döntenek sokan mégis úgy, hogy céges eszközeiken vagy akár az irodában, munkaidőben kattintanak felnőtt filmekre. Pszichológiai kutatások szerint ennek oka leggyakrabban, hogy unatkoznak, vagy más érzelmekről szeretnék elvonni a figyelmüket.

A social media függőséget okoz

A közösségi média egyre nagyobb térnyerésével óhatatlan, hogy mindannyiunknak becsúszik egy-egy személyes üzenetváltás, szünet gyanánt egy kis Instagram-görgetés, TikTokozás, akár a munkahelyünkön is. Azonban nem árt vigyázni, rengeteg példa mutatja, hogy a munkavállalók gyakran átesnek annak a bizonyos lónak a túloldalára: a közösségi média használata ugyanis akár a kokainhoz, nikotinhoz vagy szerencsejátékhoz hasonló függőséget képes kialakítani az agyban. Ilyenkor agyunk legfontosabb dopamint termelő területei aktiválódnak, és ez örömmel, izgalommal, önjutalmazás-érzéssel jár, méghozzá egyre gyakrabban a munkáltatónk számlájára.

Ügyintézés az irodában

Törvény is szabályozza, hogy a magánügyek intézését munkaidőn kívülre időzítsük. A munkavállaló a szerződésében kötelezettséget vállal arra is, hogy ebben az előre meghatározott óraszámban a munkáját végzi, hiszen a vezetés ezt várja tőle, ezért kapja a fizetését. De a home office rohamos terjedésével egyre gyakoribb jelenség, hogy a banki, hivatali, sőt akár ügyvédi, magánjellegű ügyintézésünk abba a bizonyos nyolc órába csúszik bele. Sokan akár a közelgő szabadságuk ütemtervét, szállásfoglalását is az irodában próbálják megoldani. Ezek a tevékenységek mind nagyban befolyásolják a munkahelyi produktivitásunkat, összeadódva jelentős erőforrás-kiesést eredményezhetnek.

Egy gonddal kevesebb

Az egyik leggyakoribb időnyelő mégis olyasmi, amire talán elsőre nem is gondolnánk: a fotók le– és feltöltése. Mindannyian használunk képeket, van, aki többet, van, aki kevesebbet. Vannak munkakörök, ahol a napi 25-30 kép le és újra feltöltése is része a napi rutinnak. A számítógépünkön tárolt fölösleges fájlok rendszerezése, letakarítása heti akár több órát is igénybe vehet. Ebbe unt bele a világon egyedülálló magyar fejlesztésű bővítmény, a Lazy Felix ötletgazdája, Györfi András. A megoldás kézenfekvő volt, az új kiegészítő a munkahelyi technikai procedúrákat is jelentősen lerövidíti. A telepítés után nem kell többé letöltenünk a képeket, mert a jobb alsó sarokban megjelenő macskamancs ikon segítségével könnyedén megjelölhetjük azokat és később egyszerűen beilleszthetjük.

„Az a célunk, hogy a Lazy Felix többek között a marketingesek, újságírók, tanárok munkafolyamait is megkönnyítse, nem is beszélve a környezetvédelemre gyakorolt jótékony hatásairól. A bővítmény segítségével ugyanis jóval kevesebb memóriát használ el a számítógép, így, amellett, hogy nekünk időt spórol, meghosszabbítja az elektronikus eszközünk élettartamát is” – árulta el Györfi, aki számos webes vállalkozás indításával szerzett tapasztalatot az elmúlt évek során.

A magyar startup által fejlesztett, könnyedén használható, ingyenes kiegészítővel mostantól gyerekjáték a képek mozgatása. A magyar innováció iránt a világ minden tájáról érdeklődnek, az indiai The Economic Times nemrég külön cikkben foglalkozott az újdonsággal.

Ne keverjük a munkát a magánélettel!

Visszatérve a munkahely és magánélet keveredésére, szakemberek javaslatai alapján is egészségtelen, ha a kettő között húzódó határvonal túlzottan elmosódik. A mentális egészségünk és a produktivitásunk érdekében is jobb, ha a munkaórákban a feladatainkra koncentrálunk, a magánéleti ügyleteket pedig igyekszünk a szabadidőnkben elvégezni.Fotók (forrás: lazyfelix.com)