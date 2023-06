Megemelik a SZÉP-kártya kedvezményes keretét

Újabb gazdaságvédelmi intézkedést vezet be a kormány, az idén 650 ezer forintra emelkedik a Széchenyi Pihenő Kártya kedvezményes kerete – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Mint írták, a kormány döntése értelmében 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók a jelenlegi kereten felül a SZÉP-kártyára egyszeri, legfeljebb 200 ezer forintos összeget utalhatnak, amely béren kívüli juttatásnak minősül. Az intézkedésnek köszönhetően 2023-ban 650 ezer forintra emelkedik a rendkívül kedvező adó- és járulékfizetés mellett adható munkavállalói elismerés keretösszege.

A kormány arról is döntést hozott, hogy átmeneti jelleggel 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a SZÉP-kártyákon így rendelkezésre álló összegeket a családok belátásuk szerint hidegélelmiszerek vásárlására (a szabályozás az alkoholtartalmú folyadékokra, valamint a dohány- és feldolgozott dohánypótló termékre nem vonatkozik) is felhasználhatják, hasonlóan a 2022. február 1. és 2022. július 1. közötti időszakhoz. Ezt követően a jelenleg is érvényes szabályok szerint lesz lehetőség a SZÉP-kártya keretek elköltésére.

A GFM felhívja a figyelmet, hogy 2023. január 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártyákon minden beérkező utalás egy zseben, azaz egy összevont számlán jelenik meg.

A kedvezményes adózás mellett jóváírt összegek vonatkozásában változatlanul él az a szabály, hogy a legalább egy év alatt fel nem használt, “bennragadt” összeg után (március 20-án és szeptember 20-án) egyszeri 15 százalékos díj kerül felszámításra – emelték ki. Jelenleg a SZÉP-kártyákon mintegy 120 milliárd forint áll rendelkezésre.