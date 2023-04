Megjöttek a számok: így áll az államháztartás három hónap után

Megszülettek azok a megállapodások Oroszországgal, amelyek biztosítják Magyarország zavartalan és folyamatos földgáz- és kőolajellátását az elkövetkezendő időszakban is. Emellett megszületett a megegyezés Oroszországgal a paksi bővítés kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról is - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában.