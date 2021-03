Merkel: új járvány kezdődött, új eszközök kellenek

Új járvány kezdődött Németországban a koronavírus brit mutációjának szétterjedésével, ezért védekezni is másként kell – mondta a német kancellár a szövetségi parlamentben.

A vírus egy éve megjelent változata ellen védekezve a jelenlegi korlátozásokkal is sikerült volna megfékezni a járványt, Németország mégis ismét a fertőzésszám robbanásszerű emelkedésének szakaszában van, mert az “erőszakosabb“, sokkal fertőzőképesebb és “halálosabb” brit mutáns kiszorította a többit.

Ezért a tavaly tavasz óta kifejlesztett új eszközöket is használni kell, köztük az antigén gyorstesztet és a segítség nélkül, önállóan elvégezhető gyorstesztet is – mondta a kancellár, aláhúzva: mindenkinek biztosítják a hetente legalább egyszeri ingyenes teszt lehetőségét, de élni is kell ezzel a lehetőséggel.

Kiemelte: a tesztelés a “híd“, amelyen haladni lehet, amíg megmutatkoznak a járványt megállító oltási kampány eredményei.

“Minél többet tesztelünk, annál kevesebb korlátozásra van szükség” – mondta Angela Merkel.

Rendszeresen tesztelni nemcsak az iskolákban, óvodákban kell, hanem minden munkahelyen. A vállalkozások legalább 80 százalékában biztosítani kell a tesztelés lehetőségét a dolgozóknak, és ha a gazdaság szereplői nem gondoskodnak erről önként, “szabályozási intézkedések” következnek – mondta a kancellár.

Hangsúlyozta, hogy a védekezést minél inkább a helyi adottságokra szabva, regionális szinten kell megszervezni. Németország szövetségi berendezkedésű ország, ahol nem lehet mindent a szövetségi kormányon számon kérni, hanem önállóan is tenni kell a járvány megfékezéséért. Így például “egyetlen járási vezetőnek vagy polgármesternek sem tilos” követni a kiemelkedően sikeres Tübingen vagy Rostock példáját – mondta Angela Merkel.

Több optimizmus is kell a járvány átvészeléséhez, nem szabad mindig csak a rosszat meglátni – tette hozzá, példaként említve, hogy európai összevetésben igen sikeres fejlesztésnek számít a fertőzési láncolatok megszakítását szolgáló kapcsolatkövető alkalmazás, amelyet húszmilliónál is több okostelefonra töltöttek le.

Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint 24 óra alatt 22 657 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem harmincszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 17 504-hez képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 713 657 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.

A vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 228 halálesetet jegyeztek fel, így 75 440-re emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.