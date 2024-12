Mi jót hoz nekünk a HotelPremio Group és az Utazómajom együttműködése?

Az Utazómajom értékesítése a továbbiakban a HotelPremio Group média üzletágához tartozik majd, ahol a cégeshelyszínek.hu, rendezvényhelyszínek.hu, micehungary.com, rendezveny.com kínálata mellett a jövőben a b2c portál és social média csatornái is megtalálhatóak lesznek. Az üzletág 2025-ös célkitűzése az egyedi igényekre szabott turisztikai kampányok egykapus kiszolgálása.

Közel évtizedes ismeretség és számos sikeres közös kampány megvalósítása után 2025-től a két cég vezetői úgy döntöttek, hogy szorosabbra fűzik az üzleti szálakat: Stratégiai együttműködésbe kezdenek a médiaértékesítés területén, kihasználva a brandek és médiafelületek kapcsolódásában, elérésében rejlő szinergiákat, így 2025-től a HotelPremio Group értékesíti kizárólagosan az Utazómajom médiafelületeit.

“Ügyfeleink visszajelzései alapján idén kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a médiafelületeinken egyre jobb minőségű és hatékonyabb tartalmi és display megjelenést biztosítsunk, erre a következő évben szintén komoly fejlesztéseket tervezünk. A b2b megbízások mellett egyre több olyan kampányt bonyolítunk, ahol komoly igény van a b2c ügyfelek elérésére is, így adta magát, hogy ezen a piacon is tovább erősítsük a pozíciónkat. Ákossal ennek mentén kezdtünk el gondolkodni egy olyan hibrid médiatermék és közös kampánytervezési lehetőség kialakításán, ami kettős előnyt kínál a hazai és külföldi szállodák és turisztikai desztinációk számára, így a jövőben már nem csak a b2b, de a b2c területen egyaránt tudnak velünk tervezni, ha kommunikációról, kampánytervezésről vagy médiamegjelenésről van szó” – emelte ki Révész Róbert, a HotelPremio Group társtulajdonosa.

Az Utazómajom 2014 óta, több, mint 10 éve van a piacon, az elmúlt években a legnagyobb eléréssel rendelkező b2c oldallá nőtte ki magát. Több mint 100 belföldi szálláshely mellett a környező országok hoteleivel is közös kampányokat valósított meg, és szinte minden Budapestről járatot üzemeltető légitársasággal volt már együttműködése. Meghatározó szerepet tölt be a szomszédos desztinációk népszerűsítésében, aktív kapcsolata van a turizmus hazai képviselőivel. Az Utazómajom Magyarország legnagyobb utazás iránt érdeklődő követőtáborával rendelkezik, a legolvasottabb turisztikai médiafelület. Követői leginkább a kiemelkedő elérései, célzott, egyenes, letisztult kommunikációja miatt kedvelik, üzleti partnerei pedig az elérésén túl az innovatív ötleteit is díjazzák. Alapítója Tóth Ákos, eredeti szakmáját tekintve gazdaságinformatikus, 11 éve foglalkozik az online turizmussal.

“Nagyon fontos ez az együttműködés, mert számomra a legnehezebb feladat a kapcsolatépítés, ebben pedig a HotelPremio Group az élen jár” – emelte ki Tóth Ákos, az Utazómajom tulajdonosa. “Azt remélem, hogy hosszú távú, gyümölcsöző, jó hangulatú és sikeres projektekben gazdag közös évek elé nézünk” – tette hozzá.

Az Utazómajom értékesítése a továbbiakban a HotelPremio Group média üzletágához tartozik majd, ahol a cégeshelyszínek.hu, rendezvényhelyszínek.hu, micehungary.com, rendezveny.com kínálata mellett a jövőben a b2c portál és social média csatornái is megtalálhatóak lesznek. Az üzletág 2025-ös célkitűzése az egyedi igényekre szabott turisztikai kampányok egykapus kiszolgálása. A HotelPremio Group média üzletág új media sales managere, Nagy Eszter 2024 őszén az Indamediától érkezett a cégcsoporthoz.

Az Utazómajom médiafelületei korlátozott számban még 2024-es árakon, nagy kedvezménnyel elérhetőek a 2025-ös évre is, további információ és ajánlat: Nagy Eszter, HotelPremio Group.(turizmus.com)