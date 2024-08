Mi várható a héten? Kamatdöntő ülés és kereseti adatokat lesznek

A jövő héten kamatdöntő ülést tart a jegybank, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig közli egyebek mellett a júniusi kereseti adatokat és a turisztikai szálláshelyek júliusi forgalmát is.

Hétfőn hozza nyilvánosságra a keresetek júniusi statisztikáit a KSH. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652 000, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 448 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó átlagkereset 14,6, a reálkereset 10,4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kamatdöntő ülést tart. A legutóbbi, júliusi ülésen a testület 25 bázisponttal 6,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,75 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,75 százalék.

A szigorú monetáris politika továbbra is kulcs a pénzpiaci stabilitás fenntartásához és az inflációs cél fenntartható eléréséhez – mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón. Még egy-két kamatcsökkentést nevezett reálisnak az idén, az év végére 6,25-6,5 százalékos alapkamatot vár.

Csütörtökön ismerteti a KSH a turisztikai szálláshelyek júliusi forgalmát. Júniusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,8 millió vendég csaknem 4,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Január és június között a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 3, a külföldieké 12 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Júniusban a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 95 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Pénteken teszi közzé a statisztikai hivatal az ipari termelői árak júliusi alakulását. Júniusban az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbiaknál. A belföldi értékesítés árai 0,2 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítéséi 4,2 százalékkal nőttek. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 1,2, az exportértékesítési árak 1,7 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 1,5 százalékkal voltak magasabbak.

Idén január-júniusban éves összevetésben a belföldi értékesítés árai 4,6, az exportértékesítéséi 1 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 2,3 százalékkal voltak alacsonyabbak.

A KSH szintén pénteken közli a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának második negyedévi alakulását. Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja és importja egyaránt 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 2,4 milliárd eurót ért el, 83 millió euróval többet az előző év azonos időszakinál. Az előző negyedévhez képest az export 8,7, az import 8,9 százalékkal csökkent, a többlet 217 millió euróval mérséklődött.