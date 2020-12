Miénk a város! – felvidéki ünnepélyes “csodasarok átadó”

A magyar újrakezdés csak magyar gyerekekkel lehetséges, ezért jövőre, a nemzeti újrakezdés évében tovább kell erősíteni a gyerekeknek, a fiataloknak és a családoknak szóló programokat – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban.

Az államtitkár erről azon az ünnepségen beszélt, amelynek keretében átadta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a Nemzetpolitikai Államtitkárság által életre hívott Miénk a város! vetélkedő felvidéki nyerteseinek járó – könyvekből és játékokból összeállított bőséges ajándékcsomagokat – úgynevezett “csodasarkokat”.

Potápi a rendezvényen rámutatott: az elmúlt évben a nemzetpolitika legfontosabb területe a gyerekek és a családok megszólítása volt, ennek egyik eszköze a Miénk a város! nevű vetélkedősorozat is. Kifejtette: fontosnak tartják, hogy ez a vetélkedősorozat összekötötte a gyerekeket a szülőkkel és a nagyszülőkkel, valamint a távolabb élőkkel is, illetve, hogy az online térben megvalósított versenyt sikerült kiterjeszteni a Kárpát-medencén túli szórványra is. Hozzátette: a vetélkedősorozatba körülbelül két és fél ezer gyermek kapcsolódott be, ami – a nekik segédkező családtagokkal egyetemben – mintegy tízezer embert jelent.

A vetélkedősorozat nyertesei között 115 – könyvekből és játékokból összeállított bőséges ajándékcsomagot – “csodasarkot” oszt szét a Nemzetpolitikai Államtitkárság.

“Ez a Felvidéken azt jelenti, hogy 22 intézmény nyert ilyen csodasarkot”. Potápi Árpád János, hozzátette: a korábbra tervezett átadókat, a járványhelyzet okán, más ütemterv szerint egy-egy régióban együtt fogják megvalósítani.

Az államtitkár beszélt az államtitkárság jövő évre vonatkozó terveiről is. Hangsúlyozta: 2021-ben, ami – a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóratanács múlt heti döntése értelmében – a nemzeti újrakezdés éve lesz, azon kell lenni, hogy minden, az elmúlt években működő programot meg kell erősíteni, fel kell újítani, és olyan rendezvényekkel kell kiegészíteni, amelyek elsősorban a gyerekeknek, a fiataloknak és a családoknak szólnak.