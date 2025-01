Minden bankszámlás fontos levelet kap péntekig: lehet szörnyülködni és spórolni

A bankoknak január 31-ig kell kiküldeniük az előző évi bankszámlahasználatról szóló egységes díjkimutatásukat az ügyfeleiknek, akik ezekben az idén meghökkentően nagy számokkal találkozhatnak. Sokaknak nem a postás hozza, hanem az internetbankjukba érkezik, de érdemes ott megkeresni, átnézni, és az alapján számlacsomagot vagy akár bankot is váltani – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A hét végéig minden bankszámlás ügyfélnek meg kell kapnia a díjkimutatást, amelyből kiderül, mennyibe került számára tavaly a bankolás. A dokumentumot minden olyan pénzintézetnek el kell küldenie, ahol számlát vezet valaki, beleértve az olyan fintech cégeket is, mint a Revolut. A most érkező díjkimutatásban az egy évvel ezelőttinél lényegesen magasabb költségek szerepelhetnek, hiszen több bank is a 2023-as 17,6 százalékos rekord inflációval emelte a díjait, vagy azok egy részét. Voltak persze olyan hitelintézetek is, amelyeknek szerényebben fogott a ceruzája, illetve számos díjmentes szolgáltatást megtartottak.

Mit tartalmaz a díjkimutatás, és hol lehet megnézni?

A részletes, pár oldalas, egyszerűen átlátható díjkimutatás egységes formátumú. Bemutatja a számlavezetésre kifizetett díjakat és külön-külön sorokban összegzi a különböző fizetések (például utalások, beszedések), bankkártyás műveletek, folyószámlahitel (ha van) és egyéb szolgáltatások összesített terheit is. Felsorolja, hogy az ügyfél hány darab tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi díja, vagy ha voltak ingyenes tranzakciók (például a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőség), akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni. A kimutatás jelzi, hogy mennyi kamatbevételt ért el az ügyfél, illetve mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége.

A Bank360.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy, hogy postai levélben csak azok kapják meg ezt a dokumentumot, akik az egyenlegértesítőt és más kimutatást is postai levélben igényelték a bankjuktól. Akik elektronikus kommunikációt választottak – ami egyébként megéri, hiszen jellemzően több száz forinttal olcsóbb ilyen esetben a számlavezetés -, azok elektronikus banki csatornákon nézhetik meg a kimutatást. A díjkimutatást a bankok jellemzően dokumentumként töltik fel, az ügyfelek pedig az internetbankból tölthetik le. A mobilbankokból közvetlenül a díjkimutatás nem mindig érhető el.

Ha nem tetszik, amit lát, váltson bankot!

A díjkimutatást mindenkinek érdemes átböngésznie, hiszen kiderül belőle, milyen fölösleges költségek faraghatók le a bankszámla használata során. Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője szerint ilyen kiadás lehet például az sms-értesítés, ami jellemzően fizetős, miközben a bankok jelentős része push üzenetben ugyanezeket az információkat díjmentesen küldi ki. Ráadásul a leggyakoribb esetben már ugyanarra a mobiltelefonra, ahová az sms is érkezik. Szintén a fölösleges kiadások közé tartozhat a presztízs bankkártyák használata, ha azokat valaki a dombornyomottságuk miatt választja csak, aminek már nincs gyakorlati funkciója.

Érdemes emellett rendszeresen átgondolni a bankszámlahasználati szokásokat, és ennek megfelelően választani bankszámlát. Az idén a tranzakciós illeték előző évi emelése miatt a bankok nagy része egyébként is növelte a díjait, ezek már most látszanak a kondíciós listákban, de a 2024-es költségek között még nem. Ráadásul 2025-ben még további díjemelés is jöhet a bankszámláknál a tavalyi infláció alapján, bár ennek lehetséges mértéke már jóval kisebb lehet, mint az előző évi.

Megéri tehát kalkulálni, és ha van jobb számlacsomag, arra váltani, mert éves szinten akár több tízezer forint megtakarítás is elérhető, amiben a Bank360.hu bankszámla kalkulátorát is segítségül hívhatjuk. Ha valaki a kalkuláció alapján nem elégedett eddigi költségeivel, meglévő bankjánál is válthat neki kedvezőbb bankszámlacsomagra.

Ha viszont másik hitelintézet bankszámlája lenne a legmegfelelőbb, a szolgáltatóváltást segítheti, hogy jogszabály alapján lehetőség van az egyszerűsített bankváltásra, ami maximum 13 nap alatt lebonyolítható. Ilyenkor az ügyfélnek csak az új bankot kell megbíznia, és az helyette intézi az eddigi megbízásai és ismétlődő átutalásai áthozatalát a régi hitelintézetétől.