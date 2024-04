Minden fronton erősített a 30 éves Z(s)eppelin

Miközben az utazási piacon való navigálás a mai világban folyamatos kihívásokkal jár, az idén 30 éves szegedi. családi vállalkozás, a Z(s)eppelin Utazási Iroda nemcsak alkalmazkodott az aktuális változásokhoz, hanem olyan újításokkal állt elő, amelyek mindig izgalmas élményeket kínáltak utasaiknak. Zsebők Tamás tulajdonos-ügyvezető igazgató szerint így születtek meg azok a tematikus utak is, amelyek mellé a hagyományos és a legújabb nyári programok is felsorakoznak.

Az, hogy a Z(s)zeppelin számára nemcsak üzlet, hanem egyben szenvedély az utaztatás, mi sem igazolja jobban minthogy a szegedi iroda ajtaja még a Covid legkeményebb időszakában is nyitva állt az utasok előtt. Amikor pedig már lehet, a Z(s)eppelin volt az, aki elsőként indította buszos csoportját, hogy utasaik legalább egy belföldi Tihanyi kirándulás alkalmával ismét átélhessék az utazás örömét.

„Ahhoz, hogy a Z(s)eppelin már 30 éve a piac megbecsült szereplője legyen, a szakmai tudás, a nyílt, őszinte kommunikáció és az állandó jelenlét mellett arra a szakmai elkötelezettségre is szükség van, amivel a kollégáim nap, mint nap 200%-ot teljesítve dolgoznak az ügyfelek elégedettségéért. Ennek köszönhető az a több ezres törzsutas tábor, amelynek visszajelzései alapján folyamatosan bővítjük, alakítjuk a programkínálatunkat és a szolgáltatásaink minőségét. Törzsutasaink hűségét szeretnénk meghálálni azzal is, hogy márciusban születésnapi játokokat indítottunk. Több játékot is indítottunk Törzsutasainknak, Utasainknak! Elsőként törzsutasaink részére hirdetett játékunkra olyan utasunk jelentkezhetett, aki a Z(s)eppelin fennállásának három évtizede alatt, legalább 30 alkalommal utazott az irodával. Ősszel ők egy ingyenes Észak-Olaszországi közös utazásra lesznek a vendégeink” – magyarázza Zsebők Tamás.

Virágfesztivál, autócsodákkal, gasztrovonallal

Aki örömmel beszél arról, hogy az idei esztendő slágerei azok a tematikus utak, amelyek többsége a tavasztól egészen a késő őszig nyújtanak lehetőséget arra, hogy utasaik a megszokott mellett más, izgalmas útiélményeket éljenek át. A tematikus utak – stílszerűen szólva – csokrát a csodás tavaszi virágzások ihlették: így indultak csoportjaik Nizza híres virágkarneváljára, tulipán virágzásra Szlovéniába és a Benelux országokba, a nárciszfesztiválra Ausztriába, valamint a szlovéniai Orhideafarmra.

„A másik nagy tematikánk, amihez kapcsolódva izgalmas programokat kínálunk, az autózás legendái köré szerveződik. Az egyik irány Itália, ahol a gyárlátogatással egybekötve olyan autócsodák világát ismerhetjük meg, mint amilyen a Lamborghini, a Ferrari, Maserati és az egyedi gyártású Pagani. A másik irány Németország, ahol a Porsche, a Mercedes, a BMW és az Audi múltjának és jelenének és persze az ikonikus gyártók modelljeinek megismerésére nyílik lehetőség. Külön érdekesség, hogy hazafelé, a Duna olyan festői szakasza mellett haladunk el, ahol egy olyan, káprázatos szépségű hajóutat is beiktatunk, ahol a kanyargó folyószakaszon, a fölénk tornyosuló 50-80 méter magas sziklafal látványa ígér emlékezetes kirándulást.”

A harmadik nagy utazási témakör a gasztronómia köré szerveződik, amelynek keretében a hagyományos látványosságok élményanyagát a helyi élet és legfőképpen a lokális ízek megismerése teszi gazdagabbá. Ennek szellemében, nemcsak az ínyenceknek, hanem mindenkinek, aki szereti a finom ételeket, tartalmas utazást ígér a gasztronómiai kalandozás Csehországban, Olaszországban, Görögországban és Erdélyben.

És miközben, a virágok szerelmeseinek érdemes már a 2025-ös naptárba beírni a dátumokat, mert a tavasszal véget érő, nagy sikerű „virágtúrák” jövőre is megismétlődnek, az autós és a gasztro programok egész évben szerepelnek az iroda kínálatában.

Nyári slágerutak határtalanul

Ami a nyári főszezont illeti, Zsebők Tamás elégedetten tapasztalta, hogy a március végéig tartó előszezoni foglalásban a felkínált utazások több, mint 90 százaléka elkelt.

„Amellett, hogy tavaly meglepetésként érte a szakmát az a kitörő utazási kedv ami a piacot a Covid után jellemezte, az előrejelzések szerint az idén még ennél is kiemelkedőbb forgalomra lehet számítani. Ami a hatalmas utazási igény révén azt jelzi, hogy az emberek már megtanultak együtt élni az újabb és újabb nehezítő körülményekkel. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a klasszikus buszos utazásaink töretlen népszerűsége mellett vannak, akik inkább a repülést részesítik előnyben. Rájuk gondolva úgy szervezzük már az útjainkat, hogy a légiút után akár Londonban, Madridban, Hamburgban, vagy másutt, a megérkezést követően csatlakohatnak a helyszínre akkor érkező buszos csoport programjához a program központi részére.”

Az ügyvezető szavai szerint nyári programjaik az elmúlt 30 esztendő máig aktuális slágerdesztinációi mellett olyan új célállomásokkal és programokkal gyarapodnak, mint Portugália körutazás, Szlovénia tulipánvirágzáskor, Dél-Korea varázsa, Izland Nagykörutazás, Hosszú Hétvége Madridban, Baltikum Fővárosai és Finnország.

És miközben a legnagyobb hangsúly természetesen az utazás során nyújtott hibátlan szolgáltatáson van, a Z(s)eppelin már egészen a gondolat megszületésétől a hazatérésig perfekt élményt akar nyújtani utasainak. Az iroda létrehozta az új weboldalát, amelynek segítségével utasaik automatikus visszaigazolást kapnak a foglalásaikról és integrálva kerülnek a megadott adatok a foglalási rendszerbe, ezzel is növelve a pontosságot. Az új weboldalon különböző aktuális és tematikára bontott keresők segítik a megfelelő program felfedezését. Emellett pedig online módon még kommunikálni is tudnak az iroda munkatársaival, ha pedig buszos útra indulnak – a szabad helyek függvényében – ingyenes szolgáltatásként, előre ki is választhatják az ülőhelyüket. A minőségi háttér megteremtését szolgálja az a beruházás is, amelynek eredményeként közvetlenül Szeged központjától 3 km-re, várhatóan az őszre épül fel a Z(s)eppelin új autóbuszos telephelye, amely az iroda fiatal buszparkjának legkorszerűbb műszaki bázisát biztosítja.

És miközben az utasok a most nyári, őszi élményekre készülnek, Zsebők Tamás és csapata már a 2025-os programok megtervezésén, megszervezésén dolgozik, mert ahogy a sláger mondja „show must go on”, vagyis a műsor, esetünkben az úti élményszerzés a Z(s)eppelinnél soha nem áll meg.

Érsek M. Zoltán

Az írás testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg.