MNB-alelnök: nagyobb sebességre kapcsol a monetáris szigorítás

A tavaly decemberinél gyorsabb ütemben folytatódik a monetáris szigorítás, nemcsak az alapkamat, hanem az egyhetes betéti eszköz kamatának emelésével is. A következő hónapokban a januári lépés lesz a kiindulási pont – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntést követően.

Hozzátette: az alapkamat szintje fokozatosan eléri majd az egyhetes betéti kamat szintjét, a két kamat különbözetének szűkülése már januárban megindult, és az első fél évben fejeződhet be a mostani kilátások szerint.

Az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, az MNB folyamatosan értékeli az áru-, és pénzpiaci kockázatokat – mondta.

Idén a hazai reálkamat jelentős emelkedést fog mutatni, az év elején a maginfláció pedig a 7 százalékot is elérheti, kitolódik az infláció csökkenésének megindulása – jegyezte meg.

Az MNB kiemelten figyel a következő hónapokban a tartós inflációs hatásokra, mivel a decemberi maginfláció jóval magasabb lett a vártnál, ebben kulcsfontosságúnak nevezte Virág Barnabás a januári-februári átárazások mértékét.

Arra a kérdésre, hogy a jegybank a mostani 50 bázispontnál is nagyobb emelésre készül-e, azt mondta, hogy nincsenek tabuk, sem a mértékekben, sem az eszközökben.

“Olyan mértékű beavatkozásokat fogunk alkalmazni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az inflációs kilátásokat a monetáris politika időhorizontján visszavezessük a 3 százalékos célértékhez“. A 3 százalékos jegybanki cél elérésének idejét firtató kérdésre azt mondta, hogy arra majd a márciusi Inflációs jelentés fog egyértelmű választ tartalmazni.

Elmondta: alapesetben havi döntésekre kell készülni, azaz az egyhetes betéti ráta havi változására, az alapkamatot érintő döntést követően.

Ugyanakkor az eszközt továbbra is rugalmasan kezelik, adott piaci esetben “nem fognak hezitálni” a szükséges mértékű beavatkozással.

Kitért arra, hogy az infláció elleni küzdelemben nincsen gyors siker. “Elhúzódó harcra kell felkészülni” – fogalmazott. Hozzátette: ráadásul különböző frontok is vannak, ezeken kell a megfelelő válaszokat megadni. Az egyik “front” a kis, nyitott magyar gazdaságot a külső közegből érő hatás, azaz az áru-, és pénzpiacok rendkívül gyors változása, erre határozott választ adtak tavaly november-decemberben. A volatilitás továbbra is magas, ezért ezután is határozott válaszra van szükség – jelentette ki.