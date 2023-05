MNB: számos kihívással néz szembe a betétbiztosítási rendszer

Az európai betétbiztosítási rendszer a nemzetközi válságok mellett számos szabályozási kihívással is szembenéz – mondta Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke az Európai Betétbiztosítók Fórumának (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) budapesti nemzetközi konferenciáját megnyitó beszédében.

A betétbiztosítási és pénzügyi stabilitási konferencián az alelnök felidézte, hogy az Európai Bizottság bejelentése szerint gyökeresen átalakulhat a betétbiztosítási rendszerek helye a felszámolási hierarchiában, növekedhet szerepük a szanálási finanszírozásoknál, illetve a határon átnyúló kifizetéseknél.

“A betétbiztosítás preferált hitelezői státuszát továbbra is fenn kell tartani a felszámolások során. A közelmúlt ilyen szabályok szerint zajló eljárásai nyomán az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) felszámolási térülései ugyanis jóval magasabbak lettek a korábbi, e speciális szabály előtti eljárásokhoz képest. Ez pedig végső soron a bankrendszer utólagos OBA vagyonfeltöltési kötelezettségét is mérsékli, tehát a pénzügyi szektor számára is pozitív” – szögezte le az alelnök a közlemény szerint.

Hozzátette: fontos változást jelentenek majd az európai betétbiztosítás uniós irányelv szintű szabályozásának várható újdonságai is, például a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök definíciójának esetleges megváltoztatása vagy a készpénzes kártalanítások visszaszorítása. További fontos kérdés lesz az európai bankunió 3. pilléreként létrejövő Európai Betétbiztosítási Rendszer is – fogalmazott Kandrács Csaba.

Az EFDI éves közgyűlését és konferenciáját először rendezik meg Magyarországon, házigazdája a 30 éves OBA. A rendezvényhez négy napon, május 24. és 27. között bizottsági, munkacsoporti ülések (10-15 témában), valamint befektetővédelmi és betétbiztosítási konferencia tartozik. Az eseményre több mint 60 országból, Európából és a kontinensen kívülről – például Észak-Amerikából és Ázsiából – érkeztek előadók és résztvevők.

A konferencián az Európai Unió szabályozási és hatósági feladatot is ellátó szereplői – Európai Bizottság, Európai Bankhatóság, Egységes Szanálási Testület -, több világszervezet – például a Világbank, Financial Stability Institute, illetve az EFDI tagjai – jelenleg 66 európai betétbiztosítási szervezet és garanciaintézmény – vett részt – derül ki az MNB közleményéből.