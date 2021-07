Műanyagtilalom – átállás. Sokan legalább egy évre bespájzoltak

A Balaton déli partjának fővárosaként is jegyzett Siófok számára ugyan komoly kihívást jelentettek koronavírus járványhoz kötődő, a turizmus leállásával járó lezárások, de Illés Virág, a Kommunikációs és Turisztikai Iroda vezetője szerint amellett, hogy a város felkészülten várta az újra nyitást, Siófok vezetése abban is elkötelezett, hogy más ágazatokban teremtett munkahelyekkel is bővítsék a helyi lakosok megélhetési lehetőségeit.