Multik vezetői Kínában: ami eddig volt nem mehet tovább

Kínának “újra fel kell találnia magát” gazdaságpolitikában, hogy felgyorsítsa az ingatlanpiaci válság megoldását, valamint növelje a belső fogyasztást és a termelékenységet – mondta vasárnap Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója.

“Kína útelágazás előtt áll: vagy a múltban bevált politikára támaszkodik, vagy újratalálja magát a minőségi növekedés új korszakához” – mondta Georgieva a magas rangú kínai tisztviselők és globális vállalatok vezetőinek találkozóján. A Reuters beszámolója szerint a Kínai Fejlesztési Fórum megnyitóján felszólaló tisztviselők bizakodásukat fejezték ki, hogy Kína eléri gazdasági céljait, beleértve az idei 5% körüli növekedést, és további támogatást ígértek a stratégiailag fontos ágazatokban működő vállalatoknak, egy olyan területnek, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök “új termelőerőknek” nevezett.

Ezek a kötelezettségvállalások azonban elmaradtak az IMF által sürgetett átfogóbb változtatásoktól. Georgieva elmondta, hogy az IMF elemzése szerint a fogyasztóközpontúbb politika 3,5 billió dollárral növelheti Kína gazdaságát a következő 15 évben. Ha ez a növekedés megvalósulna, akkor az a dél-koreai gazdaság kétszeresének megfelelő kibocsátással lenne egyenértékű. Ehhez Kínának “határozott” lépéseket kellene tennie a csődbe ment ingatlanfejlesztők által félbehagyott lakások befejezése és a helyi önkormányzatok adósságából eredő kockázatok csökkentése érdekében – mondta az IMF vezetője. aki kifejtette, hogy a komolyabb növekedés egyik fő jellemzője a belső fogyasztásra való nagyobb támaszkodás lesz, aminek megvalósítása az egyének és a családok vásárlóerejének növelésétől függ.

Más közgazdászok is új növekedési modellt sürgetnek Kína számára, miközben az IMF megjegyzései azért voltak jelentős hatásúak, mert egy kétnapos találkozó kezdetén hangzottak el, ahol Peking azt az üzenetet kívánja közvetíteni, hogy Kína nyitott az üzleti életre. A március 22.-én közzétett adatok szerint a Kínába irányuló külföldi befektetések az év első két hónapjában közel 20%-kal csökkentek és miközben a tisztviselők fokozták a befektetők vonzására irányuló erőfeszítéseiket, számos vállalat igyekszik “kockázatmentesíteni” az ellátási láncokat és a Kínából való kivonulást.

2023-ban a Kínába irányuló közvetlen külföldi befektetések 8%-kal csökkentek, ami a bizonytalan gazdasági fellendülést, valamint az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel számos kérdésben fennálló feszültségeket tükrözi.

Ugyanakkor az Apple, új lapot nyit Kínában, ahol Tim Cook vezérigazgató, a pekingi rendezvény kapcsán a CGTN kínai állami műsorszolgáltatónak elmondta, hogy “kiváló” találkozót folytatott Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Kifejtve, hogy az Apple Vision Pro még idén megjelenik a kínai piacon, és hogy a vállalat tovább növeli a kutatás-fejlesztési beruházásokat Kínában. “Úgy gondolom, hogy Kína valóban nyit” – mondta Cook, aki később azt is elmondta, hogy az Apple kínai beszállítói hozzájárultak a fenntarthatóbb gyártás terén elért eredményekhez, beleértve a vízfelhasználás csökkentését és az olyan fémek újrahasznosítását, mint az alumínium és a kobalt.

Stephen von Schuckmann, a német ZF Group igazgatótanácsi tagja és vezetője, aki az autóipari beszállító akkumulátoros meghajtási tevékenységét felügyeli, azt mondta, hogy a vállalat elkötelezett Kína mellett, amely az elektromos autók eladásában és gyártásában világelső. “A beszállítói láncból való kivonulásról szóló bármilyen megfogalmazást és hype-ot nem követjük” – fejtette ki a CGTN-nek. “Befektettünk. Azért vagyunk itt, hogy maradjunk.”

A kétnapos Kínai Fejlesztési Fórumon több, mint 100 tengerentúli vezető és befektető vett részt akik egy sor kisebb, zárt ajtók mögött zajló beszélgetést is tartottak a kínai tisztviselőkkel. A kínai kabinet abban az időben mutatta be azokat a befektetések megnyerését célzó lépéseit, amelyek a külföldiek piacra jutásának kiterjesztését, valamint a tudományos és technológiai befektetéseket ösztönző kísérleti programokat is magukba foglalják.

Li Csiang kínai miniszterelnök pedig elmondta, hogy Kína a korábban bejelentett 140 milliárd dolláros tervével, amely ultra hosszú lejáratú kötvények kibocsátására irányul, egy olyan alapot hoz létre, amely ösztönzi a beruházásokat és stabilizálja a növekedést. Mások emellett Hszi Csin-ping kínai elnök az “új termelőerőkbe” történő beruházások ösztönzése melletti elkötelezettségét emelték ki, ide sorolva a hálózatba kapcsolt elektromos járművek, az űrrepülés és a csúcstechnológiát képviselő gyógyszerfejlesztés területét.

Érsek M. Zoltán