Munkaerő megtartás egészségmegőrzéssel és wellnessel

Mivel a vállalatok két legnagyobb HR kihívása 2024-ben is a jól képzett munkaerő megtartása és az új szakemberek toborzása, a hévízi Hotel Európa Fit****superior egészen újszerű ötlettel, a kellemest a hasznossal összekötő szolgáltatási kínálat megalkotásával segíti vállalati partnereit e cél elérésében.

A mai, dinamikus munkaerőpiaci környezetben, ahol a megfelelő bér, a rugalmasság, a home office lehetősége, valamint a vonzó vállalati kultúra és csapatszellem már alapelvárás, a vállalatoknak új módszereket is találniuk kell a munkavállalók megnyerésére, hosszú távú elköteleződésének megőrzésére.

És mivel a minőségi szabadidő, valamint az egészség olyan érték, amelyek hiánya pénzzel nehezen pótolható, a két évtizedes, magas szintű gyógy- és wellness tapasztalatokkal rendelkező Európafit csapata olyan összetett szolgáltatási csomagokat állított össze, amelyek nagyban segíthetik a vállalati partnerek munkaerő megtartására és az egészségmegőrzésére vonatkozó erőfeszítéseit.

Magyarország egyik vezető egészséghoteljeként az Európafit nem csupán a pihenést és a kikapcsolódást kínálja partnereinek: olyan komplex kínálatot biztosít, amelyek a munkavállalók fizikai és mentális egészségének megőrzéséhez is hozzájárulnak. Ennek része a közelmúltban teljesen felújított szálloda többféle szobatípusai közötti választási lehetőség éppúgy, mint a legkülönfélébb wellness élmények, valamint a családjukkal érkező munkavállalók gyermekeinek szóló animációs programok is, és az egyedülálló gyógyszolgáltatások és szakrendelések, amelyek a tradicionális hévízi kezeléseket is hatékonyan egészítik ki.

A Hotel Európa Fit****superior által a céges partnereinek nyújtott kínálat alap változata az az üdülési lehetőség, amelynek keretében a munkavállaló akár a családjával partneri áron érkezhet

A következő céges ajánlat azoknak szól, akik a Európafit professzionális üzleti szolgáltatásait szeretnék igénybe venni konferencia, vagy más üzleti esemény megszervezése, csapatépítés, vagy akár egy üzleti tárgyalás kapcsán. Ez esetben különféle termek, professzionális technikai háttér, ínyenc gasztronómia vagy éppen a céges rendezvények sláger elemének számító fitKitchen élménykonyha nyújt exkluzív lehetőséget a wellness szolgáltatások mellett, az egyedi elképzelések megvalósítása mentén, egyedi árakon.

Az igazi különlegesség a harmadik szolgáltatáscsomag, amely a Hotel Európa Fit vadonatúj Vitalium Medical Centre magánegészségügyi központjának szolgáltatásaival kombinálja a szálloda hagyományos wellness élményeit. Érkezzenek a céges partnerek – mondjuk egy konferencia kapcsán – csoportosan, vagy egyénileg, a többféle szakrendeléssel, vérvételi centrummal, ultrahang-diagnosztikával és egynapos sebészeti műtővel rendelkező egészségközpontban az ott-tartózkodás ideje alatt az egyszeri ellátásra és menedzserszűrésre egyaránt lehetőség nyílik. Sőt, a rendszeres vállalati egészségügyi juttatásként adható egészségbérlettel a munkaadó hosszútávon is jelezheti, milyen fontos számára a kolléga munkája és egészsége.

A Európafit partnerprogramjának különlegessége ráadásul nemcsak az egyes csomagok tartalmában rejlik, hanem abban is, hogy ezek elemei a hagyományos gyógy- és wellness élményekig egyesével is kombinálhatók is.

Kocsis Erika