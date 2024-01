Egy innováció, amely forradalmasíthatja a HR területét

Létezik egy olyan forradalmi eszköz, amely azon túl, hogy szórakoztat és csapatépítőként is működik, ennél sokkal több: fejleszti a hatékony együttműködésre való képességet és kommunikációt és létrehozza a vállalati kultúrát. A holland mintát követő speciális módszert Vályi-Nagy Péter honosította meg Magyarországon és az elmúlt tíz évben rengeteg vállalatnak hozott már el változást.

2024-ben a HR területén elengedhetetlen a fejlődés: a folyamatos kihívásokkal terhelt piacon csak úgy maradhatnak vonzók a cégek a jelöltek számára, ha új módszerekhez, innovációkhoz nyúlnak. Ezen felül a munkaerő megtartása is nehéz feladat. Már nem elég kizárólag pénzzel vagy juttatásokkal motiválni a munkaerőt, az érdemi megoldás a céges kultúra megszilárdításában és a személyes motiváció felébresztésében van. Ehhez az üzleti szimuláció hatékony megoldás lehet, ráadásul azonnali, reális visszamérhetőséget is biztosít.

Az ember a fontos a szervezet mögött

„Előbb-utóbb minden cég nálunk köt ki. A módszer lényegében egy olyan tükör, amiben azonnal és kertelés nélkül jól láthatóvá válnak a vállalati hiányosságok. A cégek általában reményvesztetten keresnek fel. A sok-sok drága eszköz és konzulens után valami újat, hatékonyabbat szeretnének kipróbálni. A közös együttműködés során igyekszem mindig rávilágítani arra, hogy az embert kell minden ilyen projekt, szervezeti változás vagy kultúrafejlesztés közepére állítani, a többi már másodlagos. Óriási öröm, amikor látom, hogy tudtam segíteni, jobbá vált a csapat vagy szervezet együttműködése és teljesítménye. Hiszem, hogy az emberi és szakmai alázat vezet a sikeres vállalkozásokhoz” – árulta el Vályi-Nagy Péter, üzleti szimulációs szakértő.

A különböző szakterületek lead, supervisor és vezető beosztású munkavállalói egy olyan szórakoztató, csapatépítő szimulációs gyakorlaton vehetnek részt, ahol a szakmai tudásuk mellett személyes és szociális készségeikre is szükségük van. A helyzetgyakorlatok során változatos kihívásokat kell megoldaniuk, a visszajelző körben pedig egymás és a saját teljesítményüket is értékelhetik. A szimulációs alkalmak során a résztvevők hasznos és azonnal alkalmazható tudást szereznek, miközben a tagok csapattá kovácsolódnak és kockázatmentes helyzetekben fejlődhetnek.

„A szimulációk sikere abban rejlik, hogy tulajdonképpen bár egy cég való életében is küldetések vannak, ám itt, ellenőrzött környezetben vizsgálhatjuk meg a sikereket és kudarcokat. Kritikus gondolkozásra tanítja a résztvevőket. Egyfajta kapocsként működik a különböző területek között. A nap végére általában nem is értik, hogy eddig miért nem ilyen olajozottan zajlott a céges együttműködés” – mondta Péter.

Valódi megoldás tüneti kezelés helyett

A módszer valódi beszélgetést indít el, az egyirányú kommunikáció helyett. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a vállalat vezetése is nyitott legyen a felismerésekre és az értékteremtésre. A HR-munkatársak kezében ez egy olyan fegyver lehet, amelyet, ha jól használnak, az ügyfélkezelésben és a munkatársak megtartásában is segíthet, hiszen kristálytiszta képet kapnak arról, hogy melyik területen milyen fejlesztések kellenek. Sőt, akár a megfelelő új munkavállalók kiválasztásában is sokat segíthet.

„Egy-két órán keresztül lehet színlelni, hogy valamiben jó vagy, de az egésznapos szimuláció olyan váratlan, ráadásul időnyomással terhelt helyzetek elé állíthatja a jelölteket, amiben óhatatlanul előbukkan a valódi személyiségük és az igazi problémamegoldó képességük. Az ilyen felkérések esetén azt is megnézhetjük, hogy a potenciális munkavállaló mennyire illik be a már meglévő csapatba, hogyan jön ki a többiekkel” – árulta el Péter.